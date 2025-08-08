México descarta intervención militar de Estados Unidos

Ciudad de México, 8 ago (Prensa Latina) La presidenta Claudia Sheinbaum descartó hoy un posible despliegue de tropas por Estados Unidos en territorio mexicano, ante noticias sobre una decisión del presidente Donald Trump de combatir cárteles de la droga en el extranjero.

«No habrá invasión, eso está absolutamente descartado», declaró la mandataria y admitió que el asunto se discutió en conversaciones con las autoridades norteñas.

Sheinbaum reiteró posibilidad de una cooperación bilateral, pero reafirmó que la soberanía territorial es inviolable ante noticias sobre una directiva clasificada de Trump autorizando acciones militares contra cárteles designados como «organizaciones terroristas».

Desde que asumió la presidencia, el presidente estadounidense vincula la relación comercial a la cooperación antidrogas, pero la presidenta de México mantiene una política clara sobre favorecer la cooperación bilateral, pero dejó claro que «la soberanía de su país es sagrada».