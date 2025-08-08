México no tiene pruebas que vinculen a Maduro con Cártel de Sinaloa, afirma Sheinbaum

Ciudad de México, 8 ago (Sputnik).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que su Gobierno no tiene pruebas sobre la presunta vinculación de su par de Venezuela, Nicolás Maduro, con el Cártel de Sinaloa, tal como sostiene EEUU.

«Como siempre decimos, si tienen alguna prueba (en EEUU) que la muestren. Nosotros no tenemos ninguna prueba relacionada con ello», dijo la jefa de Estado en conferencia de prensa.

La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, elevó el jueves a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, a quien acusa de colaborar con organizaciones delictivas como el Tren de Aragua venezolano o el cártel de Sinaloa mexicano.

«Es la primera vez que oímos ese tema. No hay de parte de México ninguna investigación que tenga que ver con eso,. Nada», enfatizó Sheinbaum este viernes.

Según la acusación de Bondi, el mandatario venezolano «es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza contra nuestra seguridad nacional».

La fiscal estadounidense acusó a Maduro de usar a las organizaciones criminales para introducir drogas y violencia en EEUU.

El Departamento de Justicia de EEUU afirma que ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluyendo dos aviones privados y nueve vehículos.

«Bajo el liderazgo del presidente (Donald) Trump, Maduro no escapará a la Justicia y responderá por sus abyectos crímenes», puntualizó Bondi.

El Gobierno venezolano calificó la acusación de EEUU como una distracción.

«La patética ‘recompensa’ de Pam Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto», dijo el canciller venezolano Yván Gil al respecto.

En enero, Maduro asumió un tercer mandato como presidente de Venezuela, cargo que ha ocupado desde 2013 y que mantendrá hasta 2031.