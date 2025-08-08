Samsung protege sus dispositivos con detección de llamadas fraudulentas que suplantan la voz con IA

Seúl, 8 Ago. (Portaltic/EP) – Samsung ha empezado a distribuir en sus dispositivos Galaxy una protección contra las estafas que utilizan suplantaciones de voz con inteligencia artificial (IA) en las llamadas.

‘Voice Phishing Suspected Call Alert’ es una protección que detecta en las llamadas con desconocidos si están intentando engañar al usuario con una suplantación de voz generada por IA.

Por el momento disponible solo en Corea para los dispositivos Galaxy, realiza la detección en el propio dispositivo y utiliza datos procedentes de Agencia Nacional de Policía de Corea y del el Instituto Nacional de Investigación Científica del mismo país.

Cuando detecta la suplantación de voz, el sistema envía una notificación al usuario que se refuerza con un sonido y una vibración, como informan en Android Police a partir del blog en coreano de Samsung.

Esta función parece estar limitada a las llamadas salientes, es decir, las que realiza el usuario a números que no están guardados en la agenda de contactos, y funciona, en principio, con la interfaz de usuario One UI 8, con lo que solo estará disponible para los dispositivos Galaxy más recientes.