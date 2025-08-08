Venezuela logra el retorno de seis menores retenidos ilegalmente en Estados Unidos

Caracas, 8 ago (Xinhua) — El Gobierno de Venezuela anunció este viernes la llegada al país de seis menores que permanecieron retenidos ilegalmente en Estados Unidos, quienes fueron recibidos por sus familias en el marco del Plan Vuelta a la Patria, un programa público ideado para repatriar a venezolanos en situación de vulnerabilidad.

El arribo de los niños, coincidió con la llegada de 194 connacionales deportados, a quienes se les aplicaron los protocolos de atención médica y seguridad establecidos.

Según informó la Gran Misión Vuelta a la Patria, los niños y niñas fueron entregados a sus familiares tras completar el proceso de repatriación.

«Estos pequeños guerreros han enfrentado una experiencia difícil, pero ahora están listos para reencontrarse con sus familias y comenzar una nueva etapa llena de amor y esperanza», señaló la misión en un comunicado, donde se destacó la participación de su presidenta, Camilla Fabri, en el recibimiento oficial.

Entre los menores repatriados se encuentran Milan Emmanuel Mora Hurtado, Dorielvis Ayari Silva García, Yineimer José Buendía Contreras, Diego Jesús Torrealba Contreras, Ashley Hernández Peña y Mariangela Lobatón Almao.

Las autoridades precisaron que el regreso de los seis niños forma parte de las gestiones emprendidas para la reunificación familiar de connacionales en el exterior, especialmente de aquellos separados de sus padres y trasladados a centros de retención o a hogares sustitutos.

Familiares de los menores expresaron su gratitud por la gestión. Gretsimar Lobatón, madre de una de las niñas repatriadas, relató la angustia que vivió durante meses:

«Todos los días me preocupaba mucho, pero tenía la esperanza de que más temprano que tarde tendría a mi hija en casa. Esta emoción no tiene explicación».

El presidente Nicolás Maduro ha reiterado que la repatriación de niños separados de sus familias por la administración de Donald Trump es una prioridad de su Gobierno.

En declaraciones previas, afirmó: «No hay explicación ni razón para separar a un niño o una niña de su hogar. No vamos a descansar hasta que todos ellos estén aquí, sanos y felices, en los brazos de su madre y de su padre».