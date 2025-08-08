Xi insta a realizar máximos esfuerzos de rescate tras torrentes de montaña en provincia china de Gansu

Beijing, 8 ago (Xinhua) — El presidente chino, Xi Jinping, instó a realizar todos los esfuerzos posibles en las labores de búsqueda y rescate, así como en prevenir inundaciones y en trabajar en el alivio de desastres después de que torrentes de montaña ocurridos desde el jueves en la provincia noroccidental china de Gansu hayan provocado diez muertos y 33 desaparecidos hasta las 15:30 horas de hoy viernes.

Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central, otorgó gran importancia a la situación del desastre causado por las fuertes lluvias continuas, que azotaron áreas como el distrito de Yuzhong en Lanzhou, capital de Gansu.

La tarea inmediata es buscar y rescatar a las personas desaparecidas por todos los medios posibles, reubicar y reasentar a los residentes en peligro, minimizar el número de víctimas y restablecer la comunicación y el transporte lo antes posible, instruyó el mandatario.

Igualmente, Xi señaló que, dada la reciente frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, las autoridades locales y los departamentos pertinentes deben fortalecer la previsión de riesgos y la alerta temprana, identificar y rectificar los peligros ocultos, reforzar la respuesta de emergencia y los arreglos de guardia, así como mejorar el control de inundaciones y el trabajo de alivio de desastres con medidas específicas en aras de garantizar la seguridad de la población durante la temporada de inundaciones.

El primer ministro Li Qiang, que es miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del PCCh, también ordenó realizar esfuerzos inmediatos para buscar y rescatar a las personas desaparecidas o atrapadas, y llevar a cabo operaciones de socorro sin cuartel.

Al señalar que China se encuentra actualmente en un período crítico de control de inundaciones, Li subrayó la necesidad de permanecer vigilantes, cumplir los deberes, reforzar la vigilancia y las alertas tempranas de lluvias e inundaciones y fortalecer los esfuerzos de prevención y respuesta ante desastres.

En cumplimiento de las órdenes de Xi y de Li, el Ministerio de Gestión de Emergencias envió un grupo de trabajo a la zona para apoyar las operaciones locales de búsqueda y rescate.