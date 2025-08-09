ALBA-TCP condena señalamientos de la fiscal general estadounidense contra presidente Nicolás Maduro

Caracas, 8 ago (Xinhua) — La Alianza Bolivariana para los Pueblos de América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) condenó hoy los señalamientos de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Los países de la Alianza señalaron que la declaración, en la que la fiscal acusa al presidente Maduro de tener vínculos con el narcotráfico, constituye una violación al Derecho Internacional «para desviar la atención sobre los graves crímenes sistemáticos cometidos diariamente por el imperio estadounidense».

La información fue publicada a través de un comunicado difundido en el sitio web del organismo.

Para la ALBA-TCP, la medida, a la que calificó como «agresión mitómana», tiene como objetivo promover una matriz errada contra la nación suramericana.

Asimismo, los países de la Alianza ratificaron su respaldo al presidente Nicolás Maduro y a los esfuerzos que se hacen desde Caracas para garantizar al pueblo la mayor suma de felicidad.

La postura de la ALBA-TCP surge después de que este jueves Washington anunciara una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente venezolano.

Al hacer el anuncio, la fiscal Bondi acusó a Maduro de ser «uno de los mayores narcotraficantes del mundo».