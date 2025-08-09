Ante el pedófilo Jeffrey Epstein y sus oscuras conexiones

¿Es pecado hablar claro?

Quien nos informamos sabemos del judío Jeffrey, quien fue alcahueteado por tirios y troyanos, se sospechaba, era una ficha más de los súper millonarios y del Mossad, centro de Inteligencia israelí.

Observando tales conexiones donde con sendas cámaras ese individuo, grababa sus invitados y connotados personajes, políticos, deportivos, millonarios y hasta la realeza, por cientos de horas, acumularon información privilegiada, la cual los órganos de investigación (FBI) incautaron.

Y el contenido era y es tan comprometedor, demostrando sus prostitutas perversiones y degeneraciones pedófilas, pederastas, que bien nos advierte que tales pruebas guardadas en sendas cajas fuertes, se pretende esconder a la gran comunidad mundial.

Y es razonable que los cientos, miles de los involucrados están hoy siendo extorsionados, obligados a actuar según las prioridades e intereses de los amos del mundo.

Ya entonces comprendemos cómo Trump y sus compañeros de depravadas juergas y hechos licenciosos se ven obligados a ir contra la lógica tomando decisiones que ponen en peligro la estabilidad mundial, dando luz verde a las masacres y experimentación a la humanidad.

Todos estos bemoles fueron descubiertos hace un tiempo, pero los políticos estadounidenses, tal vez untados, no quisieron ahondar en indagaciones en su momento.

Ahora, se rompen las vestiduras, como hemos visto en Europa, cuando con sus cientos de miles de millones a sus facilitadores, representantes de sus 31 países comprados con adicto silencio.

La corriente depravación, corrupción y los miles de cómplices que Soros & Son, han costeado con los progres, wow o woke, le han dado un color rojo comunistoide, quienes agregan un factor más, al permitir que la civilización actual sea más comprensiva ante tales “irreverentes” personajes.

Y no nos perdamos o enredemos, que el nuevo orden, con China a la cabeza, siendo tontos útiles por ser amedrentados con el cadejos dizque comunista. Se ocupa como en Costa Rica, un multipolarismo divorciado de las mafias económicas financieras tóxicas al ser humano y entorno.

El fuerte poder mediático globalizado escaba, confabula contra el planeta, sin percatarse que estamos a punto de desaparecer. Esa adicta necedad es promocionada por profesionales, que ven perder su futuro, al ser irremediablemente eliminados. El derecho a trabajar los coacciona.

La necesidad de billete tiene cara de perro.

(*) Juan Huezo Zúñiga, comentarista desde Costa Rica.