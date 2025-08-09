Asciende a 13 número de muertos por torrentes de montaña en provincia noroccidental china de Gansu

Lanzhou, 9 ago (Xinhua) — Los torrentes de montaña ocurridos en el distrito de Yuzhong, en la provincia noroccidental china de Gansu, habían provocado 13 muertos y 30 desaparecidos hasta el mediodía de hoy sábado, informaron las autoridades provinciales de emergencia.

Las lluvias torrenciales, que provocaron los torrentes en las montañas, empezaron a azotar Yuzhong, que está bajo la jurisdicción de la capital provincial de Lanzhou, así como otras zonas de Lanzhou la noche del jueves, con precipitaciones que alcanzaron los 220,2 milímetros al mediodía del viernes.

Se están llevando a cabo labores de búsqueda y rescate y de reparación de infraestructuras. Hasta las 18:00 horas de hoy, todas las carreteras que conducen a los pueblos afectados en Yuzhong habían sido despejadas, dijo el departamento provincial de transportes.

Hasta ahora, un total de 9.828 personas de Yuzhong han sido reubicadas en zonas seguras.

«Después de recibir la alerta de lluvias a las 16:00 horas del jueves, todo nuestro personal realizó inmediatamente notificaciones puerta a puerta, advirtiendo a los residentes que tomaran medidas de precaución y convenciendo a los turistas de acampada de las zonas vulnerables para que evacuaran», explicó Zhang Kefu, secretario del Partido de la aldea de Yaogou, que ha estado trabajando en la reubicación de los residentes afectados.

«En todos mis años, nunca había presenciado una lluvia tan fuerte. Piedras tan grandes como camas se precipitaban desde el cauce del río. Me pasé toda la noche despierta en mi habitación, demasiado aterrorizada para cerrar los ojos», dijo a Xinhua Hao Xiuying, de 84 años, desde un hotel de realojamiento.

Afortunadamente, los torrentes de la montaña no dañaron la casa de Hao, ya que estaba en un terreno elevado y lejos del cauce del río. Sin embargo, los caminos frente a la casa fueron arrasados.

En el hotel, cada habitación tiene un cuarto de baño con ducha y ropa de cama limpia. Sobre la mesa había cajas de comida, fideos instantáneos, agua purificada y otros suministros.

«Ahora que estamos a salvo aquí, ya no tememos los torrentes de la montaña y por fin podemos dormir tranquilas», expresó Gao Cuixia, nuera de Hao.

China activa respuesta de emergencia de nivel IV para control de inundaciones en 5 regiones provinciales

El Ministerio de Recursos Hídricos activó hoy sábado una respuesta de emergencia de nivel IV para el control de inundaciones en cinco regiones provinciales, ya que se prevé que en los próximos días se producirán lluvias intensas y torrenciales en vastas regiones del país.

Entre el 9 y el 11 de agosto, se espera que lluvias intensas azoten Henan, Hubei, Chongqing, Sichuan, Shaanxi, Anhui y Gansu, donde ya se había activado la alerta, con algunas zonas experimentando lluvias torrenciales.

Las lluvias torrenciales pueden provocar un fuerte aumento del nivel del agua en los tramos superior y medio de los ríos Yangtse y Huaihe, al tiempo que algunos ríos pequeños y medianos de zonas de alto riesgo podrían superar los niveles de alerta.

El ministerio ha instado a las autoridades locales a intensificar la vigilancia en tiempo real de las precipitaciones y las condiciones de los ríos, emitir alertas públicas oportunas y mejorar las medidas de prevención de inundaciones urbanas.

Se debe hacer especial hincapié en mitigar los riesgos en los ríos más pequeños y garantizar la evacuación temprana de los residentes en las zonas peligrosas, de acuerdo con el ministerio.