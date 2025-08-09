Autoridades rusas abren caso penal por explosión de gas-aire que causó 36 heridos

Moscú, 9 ago (Xinhua) — Una explosión con mezcla de gas y aire sacudió hoy sábado un edificio de ladrillo en Sterlitamak, República de Bashkortostán, Rusia, hiriendo a 36 personas, dijo Alexei Kuznetsov, asistente del ministro ruso de Salud, Mikhail Murashko.

«Hasta ahora, 36 personas han resultado heridas, 22 de las cuales han sido hospitalizadas, con el número exacto aún por determinar», indicó el comunicado de los investigadores regionales.

Informaciones anteriores señalaron que 27 personas fueron hospitalizadas después de la explosión en la Compañía de Soda Bashkir.

Según el servicio de prensa de la empresa, la explosión fue causada por una fuga en las tuberías, durante los preparativos sobre un cierre programado para reparaciones importantes en el complejo de cloruro de vinilo-cloruro de polivinilo.

«No hay amenaza para la vida y salud de la población. Se ha organizado un seguimiento continuo de la calidad ambiental en el área adyacente. Todos los heridos que trabajaban en las inmediaciones en el momento del incidente recibieron la asistencia de emergencia necesaria en el lugar y fueron trasladados inmediatamente a instituciones médicas de atención especializada. No hay muertes», precisó.

Según la sucursal del Ministerio de Emergencias de Rusia en Bashkortostán, no hubo ningún incendio después de la explosión. Y fueron desplegados 42 efectivos, con 15 unidades de equipamiento, para los trabajos de respuesta.

El departamento regional de investigación del Comité de Investigación Ruso anunció que ha abierto un caso penal por la explosión con mezcla de gas y aire en la planta de Bashkiria con cargos sobre violaciones de los requisitos de seguridad industrial para las instalaciones de productos peligrosos.

Bashkortostan es un ente federal ruso situado a unos 1.200 kilómetros al este de Moscú.