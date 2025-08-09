Cancillería alemana afirma que Berlín mantendrá apoyo a seguridad de Israel

Berlín, 10 ago (Sputnik).- Alemania continuará apoyando la seguridad de Israel, a pesar de haber suspendido las licencias de exportación de material militar a ese país, declaró el ministro de la Cancillería Federal de Alemania, Thorsten Frei.

El canciller federal alemán, Friedrich Merz, anunció el viernes que el Gobierno alemán no emitirá permisos para exportar productos militares a Israel que puedan usarse en la Franja de Gaza hasta nuevo aviso. Muchos políticos, incluidos los del partido único de Merz, criticaron la decisión.

«No debe haber ninguna duda de que los fundamentos de la política alemana hacia Israel siguen siendo los mismos (…) Alemania continuará apoyando a Israel en todo lo que sea necesario para proteger su existencia y seguridad», declaró Frei a la agencia DPA.

Según el ministro, La restricción solo afectaría equipos con potencial uso en Gaza y no a los sistemas defensivos, como la defensa aérea y la defensa marítima.

El jueves, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que su país tiene la intención de establecer control sobre todo el territorio de la Franja de Gaza con el fin de garantizar un «perímetro de seguridad» y, posteriormente, transferir el enclave a un nuevo «gobierno civil». La decisión correspondiente fue aprobada en la noche del jueves al viernes por la mayoría absoluta de los miembros del gabinete político y de seguridad israelí.

Acorde al nuevo plan, Israel prevé proporcionar ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate.

Sin embargo, el Gabinete israelí estableció cinco condiciones para poner fin al conflicto, entre ellas el desarme del movimiento palestino Hamás, la liberación de los 50 rehenes, la desmilitarización de la Franja de Gaza, el control israelí sobre la seguridad del enclave y la formación de un Gobierno alternativo a Hamás y a la Autoridad Nacional Palestina (ANP). (Sputnik)