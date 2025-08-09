Casa Blanca evalúa invitar a Zelenski a Alaska pero aún no decide

Washington, 10 ago (Sputnik).- La Casa Blanca está considerando la posibilidad de invitar al presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, a Alaska, aunque aún no se ha tomado una decisión final al respecto, según funcionarios informantes citados por NBC News.

«Es un tema que se está discutiendo», informó uno de los interlocutores bajo condición de anonimato.

Al mismo tiempo, las mismas fuentes indicaron «no está claro si Zelenski finalmente estaría en Alaska».

Sin embargo, un alto funcionario de la administración estadounidense dijo que es «absolutamente» posible y añadió que «todo el mundo tiene muchas esperanzas de que eso suceda».

Además, al preguntársele si Estados Unidos había invitado oficialmente a Zelenski a Alaska, la fuente respondió que el mandatario estadounidense, Donald Trump, sigue abierto a una cumbre trilateral con su par ruso, Vladímir Putin, y Zelenski, pero actualmente, la Casa Blanca se centra en la planificación de la reunión bilateral entre Trump y Putin.

El Kremlin y la Casa Blanca anunciaron anteriormente que los presidentes de Rusia y Estados Unidos se reunirán en Alaska el 15 de agosto.

Rusia y EEUU rompieron el hielo el 12 de febrero pasado con una conversación telefónica entre los presidentes de las dos potencias, la primera tras el regreso de Trump a la Presidencia estadounidense.

Seis días después tuvo lugar la primera reunión de los negociadores de los dos países en la capital de Arabia Saudí, Riad, y luego, el 27 de febrero, las delegaciones de ambas naciones mantuvieron consultas en la ciudad turca de Estambul.

El pasado 10 de abril, Estambul acogió la segunda ronda de consultas entre Moscú y Washington, que se centraron en los temas relacionados con el funcionamiento de las representaciones diplomáticas de ambos países.

A lo largo de los últimos tres meses, el presidente ruso, además de sostener varias conversaciones telefónicas con Trump, también se reunió en repetidas ocasiones con el enviado especial presidencial estadounidense Steve Witkoff.

Ambos países intercambiaron notas fijando un acuerdo sobre garantías mutuas de servicios bancarios y financieros sin trabas para las misiones diplomáticas de Rusia y EEUU, incluidas las contribuciones rusas a la ONU y otras organizaciones internacionales.

Además, se acordaron nuevas medidas recíprocas para facilitar los desplazamientos de los diplomáticos en el país anfitrión, así como la tramitación de sus visados. (Sputnik)