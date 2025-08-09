China envía felicitaciones por el 60º aniversario de fundación de Singapur

Beijing, 9 ago (Xinhua) — El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, envió hoy sábado un mensaje de felicitación a su homólogo singapurense, Vivian Balakrishnan, con motivo del 60º aniversario de la fundación de la República de Singapur.

En su mensaje, Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, afirmó que en los últimos 60 años, Singapur ha alcanzado un gran desarrollo y ha desempeñado un papel activo en los asuntos internacionales y regionales.

Al destacar que este año también se conmemora el 35º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Singapur, Wang indicó que el primer ministro singapurense, Lawrence Wong, realizó una exitosa visita oficial a China en junio, durante la cual el presidente chino, Xi Jinping, y Wong trazaron el rumbo estratégico para la siguiente etapa de las relaciones bilaterales.

Wang dijo que está dispuesto a trabajar con Balakrishnan para implementar el importante consenso alcanzado por los líderes de los dos países, avanzar en la asociación integral de alta calidad orientada al futuro entre China y Singapur, practicar conjuntamente el regionalismo abierto y el verdadero multilateralismo, y contribuir a la paz y la prosperidad en la región y el mundo.