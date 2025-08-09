China lanza nuevos satélites desde el mar

Rizhao, Shandong, 9 ago (Xinhua) — Un cohete Smart Dragon-3 (SD-3) despegó en la mañana de hoy sábado desde la provincia de Shandong, en el este de China, y puso en la órbita prevista una constelación de 11 satélites Geely-04.

El cohete despegó del mar a las 00:31 (hora de Beijing) cerca de la ciudad de Rizhao. El Centro de Lanzamiento de Satélites de Taiyuan llevó a cabo la misión de lanzamiento desde el mar.

Fue la sexta misión de vuelo que utiliza un cohete SD-3, de acuerdo con el centro de lanzamiento.

Con una longitud total de 31 metros y un peso de 140 toneladas, el SD-3 es parte de la familia de cohetes Dragon de China. A diferencia de los cohetes Gran Marcha, que forman la columna vertebral de los vehículos de lanzamiento espacial del país, la serie Dragon se ha desarrollado específicamente para satisfacer la creciente demanda del mercado de lanzamientos de pequeños satélites comerciales de órbita baja y redes de satélites.

La misión del sábado demostró plenamente las capacidades de respuesta rápida y alta eficiencia del cohete en el sector de lanzamiento comercial, indicó Liu Wei, subdirector de diseño del SD-3, al tiempo que agregó que el cohete satisfará las crecientes demandas del mercado de una manera mejorada.

Propiedad de Geespace, un fabricante privado de satélites y subsidiaria de la compañía Geely Holding Group con sede en Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang, en el este de China, la constelación Geely se enfoca en realizar pruebas satelitales de Internet de las Cosas (IoT, siglas en inglés) y comunicación entre satélites en escenarios como redes inteligentes, pesca marina, transporte a baja altitud y comunicaciones de emergencia. También realiza teledetección de observación de la Tierra para el monitoreo ecológico y ambiental.

La compañía informó que ya había desplegado 30 satélites en una órbita de 600 kilómetros a través de lanzamientos anteriores. Después de la misión del sábado, la constelación espacial Geely ha crecido a 41 satélites, y se espera que el número total llegue a 64 en los próximos dos meses. Una vez que la constelación esté completa, proporcionará servicios de comunicación IoT por satélite comercial a usuarios de todo el mundo.