China reporta tendencias positivas en precios en julio en medio de aumento de la demanda

Beijing, 9 ago (Xinhua) — China reportó señales positivas tanto en los precios al consumo como en los precios al productor durante el mes pasado, ya que las políticas gubernamentales para impulsar la demanda interna continuaron afianzándose.

El índice de precios al consumidor (IPC) de China, uno de los principales indicadores de la inflación, subió un 0,4 por ciento en julio en comparación con el mes anterior, revirtiendo una caída del 0,1 por ciento en junio y superando el ritmo estacional promedio del 0,3 por ciento, de acuerdo con datos publicados hoy sábado por el Buró Nacional de Estadísticas (BNE).

En la comparación interanual, el IPC se mantuvo sin cambios en julio, mientras que el IPC básico, que excluye alimentos y energía, subió un 0,8 por ciento, registrando aumentos consecutivos durante los últimos tres meses.

La estadística del BNE, Dong Lijuan, indicó que estas tendencias positivas fueron impulsadas principalmente por los precios más altos de los servicios y los bienes de consumo industriales, al tiempo que enfatizó el papel efectivo de las medidas políticas en la expansión de la demanda.

China ha intensificado las medidas para reforzar la circulación económica interna este año, incluyendo un mayor apoyo fiscal a los recambios de bienes de consumo en todo el país y un mayor enfoque en sectores clave de servicios como la atención de personas mayores y el cuidado de niños, y el consumo digital.

Los datos del sábado también revelaron signos de mejora en el sector industrial. El índice de precios al productor (IPP), que mide los costos de los bienes a puerta de fábrica, cayó en julio un 0,2 por ciento intermensual, lo que representa una mejora teniendo en cuenta la caída del 0,4 por ciento registrada en junio, mientras que también marca la primera reducción intermensual desde marzo. En comparación con el año anterior, el IPP bajó un 3,6 por ciento en julio, igualando el registro de junio.

Dong atribuyó la mejora del rendimiento del IPP en parte a la optimización del orden de competencia del mercado, los cambios industriales en curso y el potencial liberado de la demanda interna.

Los niveles de precios de China se han mantenido moderados este año debido tanto a los vientos en contra globales como a la transformación económica en curso del país.

Sheng Laiyun, subdirector del BNE, afirmó que China se encuentra en una etapa crítica de transición y modernización económica. Los precios de los productos relacionados con los motores de crecimiento tradicionales, como el acero, el cemento y otros materiales de construcción, están experimentando ajustes, mientras que los relacionados con los nuevos motores de crecimiento, como los productos de alta tecnología y los productos que involucran tecnología sofisticada, están aumentando.

Los analistas esperan que los precios experimenten una leve recuperación en la segunda mitad del año, ya que es probable que factores positivos, como una perspectiva económica estable, políticas efectivas destinadas a impulsar la demanda interna y factores estacionales durante las vacaciones de verano, el Festival del Medio Otoño y las vacaciones del Día Nacional, estimulen la demanda de los consumidores y ayuden a estabilizar o elevar los precios.

Wen Bin, economista jefe de China Minsheng Bank, indicó que los esfuerzos del gobierno para frenar la competencia entre empresas fomentarán un comportamiento de mercado más ordenado y racional, lo que podría acelerar un ciclo saludable de oferta y demanda y respaldar aún más la recuperación de los precios.

Datos anteriores mostraron que el mercado de consumo de China había mantenido una tendencia al alza, con ventas minoristas de bienes de consumo que se expandieron un 5 por ciento interanual en la primera mitad de 2025. En este período, la economía de China creció un 5,3 por ciento.