Hong Kong se opone a calumnias de EEUU y G7 contra acciones policiales legítimas

Hong Kong, 9 ago (Xinhua) — El Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong (RAEHK) se opuso y condenó enérgicamente hoy sábado los comentarios falsos y tendenciosos de Estados Unidos y los miembros del Mecanismo de Respuesta Rápida del Grupo de los Siete (G7 RRM, siglas en inglés), así como de los miembros asociados del G7 RRM, sobre la actuación legítima de la RAEHK en la persecución de personas buscadas que han puesto en peligro la seguridad nacional y se han fugado de Hong Kong.

Los 19 fugados son sospechosos de haber cometido delitos tipificados bajo la ley de seguridad nacional de Hong Kong al organizar, establecer o participar, fuera de la RAEHK, en una organización subversiva denominada «Parlamento de Hong Kong», señaló un portavoz del Gobierno de la RAEHK. A petición de la policía de Hong Kong, el tribunal dictó órdenes de detención contra estas 19 personas que se encuentran en fuga.

El gobierno de la RAEHK tiene la responsabilidad de perseguir, de acuerdo con la ley, a las personas sospechosas de haber cometido delitos que vulneren la ley de seguridad nacional en Hong Kong u otros delitos que pongan en peligro la seguridad nacional fuera de Hong Kong, explicó el portavoz.

«Cualquier sugerencia de que determinados individuos u organizaciones deben ser inmunes a las consecuencias legales de sus actos ilegales no es diferente de promover un privilegio especial para infringir la ley, y esto es totalmente contrario al espíritu del Estado de derecho», afirmó el portavoz.

Hoy, un portavoz de la Oficina del Comisionado del Ministerio de Relaciones Exteriores chino en la RAEHK también expresó su firme oposición y condenó enérgicamente a los miembros del RRM del G7 por difamar las actuaciones policiales.

El portavoz indicó que los elementos contrarios a China intentaron subvertir el poder del Estado. Violaron gravemente la ley de seguridad nacional de Hong Kong y deben ser castigados severamente.

El portavoz instó a los países pertinentes a dejar inmediatamente de interferir en los asuntos de Hong Kong, que son asuntos internos de China, bajo cualquier pretexto.