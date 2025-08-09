Irán condena plan de Israel para conquistar Ciudad de Gaza

Teherán, 9 ago (Xinhua) — El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, condenó enérgicamente el viernes el plan de Israel para conquistar Ciudad de Gaza.

Hizo las declaraciones en un comunicado publicado por el ministerio pocas horas después de que Israel anunciase, también este viernes, que su Gabinete de Seguridad ha aprobado un plan para conquistar Ciudad de Gaza.

Baghaei dijo que el plan para la ocupación militar de Ciudad de Gaza y el desplazamiento forzoso de sus ciudadanos «es una conspiración dirigida a completar el genocidio contra la nación palestina».

Señaló que la amenaza de los líderes «criminales» israelíes de ocupar completamente Gaza es otra «prueba de la intención específica de Israel de llevar a cabo una limpieza étnica en Gaza y un genocidio contra los palestinos», lo cual debería ser tomado en cuenta por la Corte Criminal Internacional y la Corte Internacional de Justicia.

Baghaei recalcó la responsabilidad legal y moral de cada Gobierno y las Naciones Unidas para frenar el «genocidio y los crímenes atroces que están siendo perpetrados en los territorios ocupados palestinos», además de criticar a Naciones Unidas y otros países occidentales en particular por su continua complicidad con los «crímenes» israelíes.

Baghaei urgió poner fin a la catástrofe en Gaza y acciones colectivas de los países musulmanes en apoyo del pueblo palestino.