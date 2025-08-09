La Casa Blanca amenaza con quitar a Harvard algunas patentes

Washington, 9 Ago. (EUROPA PRESS) – El Gobierno de Estados Unidos ha acusado este viernes a la Universidad de Harvard de incumplir las normas federales vinculadas a la financiación para investigaciones y ha amenazado a la institución con apropiarse de patentes que podrían valer cientos de millones de dólares.

El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, ha criticado que la universidad «no ha respetado sus compromisos para con los contribuyentes» del país, señalando infracciones relativas a los «requisitos legales, reglamentarios y contractuales relacionados con los programas de investigación financiados por el Gobierno federal», así como con la propiedad intelectual –incluidas las patentes– derivada de los mismos.

Estos comportamientos podrían traducirse en la activación de un procedimiento que permitiría al Ejecutivo de Estados Unidos asumir la propiedad de determinadas patentes al amparo de las leyes nacionales, ha agregado en una carta remitida al rector de la entidad, Alan Garber.

«El Departamento de Comercio de EEUU está iniciando una revisión exhaustiva del cumplimiento –o falta de cumplimiento– de los programas de investigación financiados con fondos federales en Harvard. Además, está dando inicio al proceso de ‘march-in’ conforme a la Ley Bayh-Dole, mediante la que el Gobierno de EEUU prevé otorgar licencias a terceros sobre las patentes de Harvard, o asumir la titularidad de estas en los casos en que Harvard no haya revelado oportunamente o no haya optado por retener la titularidad de las invenciones», reza la misiva.

Así las cosas, desde la Casa Blanca han fijado el día 5 de septiembre como fecha límite para proporcionar «una lista completa de todas las patentes obtenidas como resultado de subvenciones de investigación financiadas por el gobierno federal», así como toda la información necesaria para probar el cumplimiento de la citada Ley Bayh-Dole y otros suscritos entre el Estado y la universidad.

No obstante, la institución académica ha denunciado esta medida «sin precedentes» como un acto más de represalia por parte del Gobierno contra Harvard, «por defender su autonomía y sus principios», según declaraciones de un portavoz de la universidad recogidas por la agencia de noticias Bloomberg.

«Nuestro compromiso con la Ley Bayh-Dole es firme, así como con asegurar que los beneficios de nuestras investigaciones financiadas con fondos públicos lleguen a la sociedad», ha agregado.

Este nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo del presidente Donald Trump y la Universidad de Harvard forma parte de una serie de disputas que han derivado –entre otras consecuencias– en la suspensión de más de 2.000 millones de dólares en fondos federales, si bien esta es la primera vez que el mandatario recurre al Departamento de Comercio y a la legislación sobre propiedad intelectual como herramienta de presión.