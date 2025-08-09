La expansión de la operación israelí en Gaza tendrá consecuencias negativas, dice Rusia

Moscú, 9 ago (Sputnik).- El plan de Israel de ampliar su operación militar en Gaza tendrá consecuencias negativas para toda la región, afirmó este sábado la Cancillería de Rusia.

El jueves, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que su país tiene la intención de establecer control sobre todo el territorio de la Franja de Gaza con el fin de garantizar un «perímetro de seguridad» y, posteriormente, transferir el enclave a un nuevo «gobierno civil». La decisión correspondiente fue aprobada en la noche del jueves al viernes por la mayoría absoluta de los miembros del gabinete político y de seguridad israelí.

«La implementación de tales decisiones y planes despreciables y reprensibles conlleva el riesgo de agravar la ya extremadamente dramática situación en el enclave palestino, que presenta todos los síntomas de una catástrofe humanitaria», señala el comunicado en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

Añade que obviamente este paso complicará significativamente los esfuerzos internacionales para reducir la escalada del conflicto, con graves consecuencias negativas para toda la región de Oriente Medio.

Según la Cancillería, Rusia confirma su postura inquebrantable sobre la necesidad de un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, la liberación de todos los rehenes y detenidos, y el restablecimiento del acceso humanitario sin trabas.

«Moscú está firmemente convencido de que no hay alternativa a resolver el problema palestino sobre una base jurídica internacional reconocida, con el principio central de dos Estados, que prevé la creación de un Estado palestino independiente dentro de las fronteras de 1967, con su capital en Jerusalén Oriental, que coexista en paz y seguridad con Israel», puntualizó el ente.

Acorde al nuevo plan, Israel prevé proporcionar ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate.

Sin embargo, el Gabinete israelí estableció cinco condiciones para poner fin al conflicto, entre ellas el desarme de Hamás, la liberación de los 50 rehenes, la desmilitarización de la Franja de Gaza, el control israelí sobre la seguridad del enclave y la formación de un Gobierno alternativo a Hamás y a la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

La guerra en la Franja de Gaza estalló después de que miles de palestinos liderados por el movimiento Hamás atacaran el 7 de octubre de 2023 el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, dejando a cerca de 5.500 heridos, y tomando a 251 rehenes.

La cifra de gazatíes muertos en la guerra que comenzó hace un año y diez meses supera los 61.360 y el número de heridos está por encima de los 152.800, según los datos del Ministerio de Salud del enclave.

Luego de una tregua entre enero y marzo, Israel dejó de suministrar electricidad a la planta desalinizadora en la Franja de Gaza y cerró el acceso a la entrada de camiones de ayuda humanitaria al enclave.

En los últimos dos meses, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, permitió la entrada de ayuda, debido a la presión internacional, y adjudicó a la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) el reparto, en contra de la opinión de todas las organizaciones que trabajan sobre el terreno, que la consideran una empresa no profesional humanitaria y proisraelí.

Israel reanudó la ofensiva bélica rompiendo el alto el fuego a mediados de marzo, aduciendo la inflexibilidad de Hamás. (Sputnik)