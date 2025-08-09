La lectura como gimnasia política

Son muchas y variadas las voces que alarman hoy sobre la miseria política en que se viene precipitando la sociedad costarricense. Ese hecho de cultura se ha labrado en unas cuatro décadas, con la correspondiente desidia y corrupción política, sin olvidar las honorables excepciones del caso. Ha sido el resultado de un círculo vicioso, en el que la degradación de la política alejó a los líderes más lúcidos, honestos y serviciales; vacío que llenaron los más mediocres y egoístas, quienes no cesan de agravar la misma crisis política.

Nuestra miseria política

Eso coincide con el antiguo prejuicio antipolítico de los intelectuales, reforzado por muchos académicos, que menosprecian, evaden o rechazan la praxis política, como si fuese una actividad indigna. Prejuicio que Karl Marx (1818-1883) combatió, desde joven, con su osada tesis sobre Feuerbach, la onceava, de 1845: “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”.[1]

En ese sentido, los grandes medios de comunicación, por ejemplo, hicieron todo lo posible por depreciar la política y las instituciones públicas, hasta volver creíble la famosa frase del presidente Ronald Reagan (1911-2004) con la que acusó al gobierno (no al desgobierno) de ser la raíz de la crisis: “In the present crisis, government is not the solution to our problem; government is the problem”.[2] La receta contra ese problema, de ninguna manera novedosa, ya estaba en marcha una década atrás, con lo que se llamó después el “consenso de Washington”: el mercado era la solución.

Craso error que corresponde a otro viejo prejuicio de la burguesía, que Hannah Arendt (1906-1975) había revelado como la primera clase dominante en pretender que la política no se requiere para dominar a la sociedad (2022, p. 212). Sin percatarse de que un problema político no puede tener una solución económica, ni viceversa, la clase capitalista olvidó que “El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres”; frase que se atribuye a Platon, por su crítica contra la apatía cívica en La República. Desde que los mejores renunciaron a la acción política, Costa Rica ha sufrido, según corresponde, un mal gobierno tras otro, lo que ha causado una peligrosa acumulación de frustración, que ha conducido a la crónica y fatídica crisis de la democracia republicana, hoy en aparente estado terminal.

La verdadera política y su perversión

En la base de ambos prejuicios se halla la confusión de poder y fuerza, que no distingue entre ser fuerte, para vencer e imponer, y ser poderoso o capaz de convencer, concertar y movilizar a otros. Para quienes conciben la política de la primera forma, como una guerra por otros medios, donde prevalece la fuerza (de las armas), aquella consiste en realizar el interés particular de sus allegados y patrocinadores, inclusive en contra del interés común de la mayoría. Por eso satanizan al oponente como un enemigo a destruir, haciendo gala de sus herramientas predilectas: la mentira, la simulación y el engaño. Semejante “política” merece justamente ser despreciada y más cuando utiliza a esa mayoría de manera tramposa o demagógica.

Porque eso es, en realidad, una antipolítica, o una perversión de la verdadera política, la cual nació, más bien, como el arte de realizar un interés común, por difícil y limitado que parezca, a partir de la pluralidad de intereses que constituye a un pueblo. Aunque, desde luego, como lo destacó Antonio Gramsci (1891-1937), en el marco hegemónico de determinada clase dominante. Así que la concertación y el diálogo, incluso la negociación, son recursos valiosos que enaltecen la política como praxis social, en la medida en que avanza con discursos verosímiles que llevan a promesas cumplidas. Total, la práctica política es en esencia cuestión de palabra, en tanto luce como la más destacada práctica discursiva.

Esa concepción eleva el oficio político a constructor de sociedades, ofreciendo una alternativa civilizada a los conflictos inevitables entre grupos, clases, organizaciones y estados; lo que contrasta superlativamente con la guerra, que más bien destruye tanto personas como sociedades. Pero esa concepción enfrenta no solo aquellos prejuicios antiquísimos, sino dificultades colosales que solo se han ido superando, históricamente, a través del esfuerzo educativo, renovado generación a generación.

La opinión como fundamento

Ahora bien, en la base de la política verdadera, que promete la convivencia pacífica, se halla la opinión de cada persona, en la medida en que sea honesta consigo misma y esté bien formada, es decir, apegada en lo posible a la verdad o, al menos, alejada de la intención de engañar. Eso ya implica que toda opinión debe ser razonable, más allá de la creencia auto eximida de argumentación. Opinar no es empecinarse en un acto de fe, sino iniciar una búsqueda con otros. Aunque suele ser menospreciada, tal es la ignición de la verdad política, tanto como el primer ejercicio de libertad, ambos valores fundamentales para la paz social. O sea, que la política requiere, ante todo, que cada ciudadano cultive, como recomendaba José Martí (1853-1895), un pensamiento independiente, dado que “Ser culto es el único modo de ser libre”.[3]

En definitiva, la concertación dialógica que crea sociedad tiene en el pensamiento crítico de cada participante su primer fundamento. De ahí puede arrancar el pensamiento compartido, conforme se confronta con opiniones diversas en múltiples conversaciones, como sugiere Harari (2024, p. 359). Así se va tejiendo una relación social realmente poderosa, sobre la base de un conjunto de palabras entrelazadas, y mejor aun cuando se articula oponentes a través de la solución, justa y razonable, de las frecuentes divergencias.

Para la antigua cultura griega, se trataba de la transformación social de la doxa en episteme, de la percepción en conocimiento, para lo cual es indispensable el contradictor, especialmente, el llamado “parresiaste” o “parresiasta”, que se jugaba la vida, como acto de conciencia, por sostener su verdad, incluso ante la autoridad instituida, como ejemplifica la muerte de Sócrates. Pero aquella era una figura que formulaba una crítica sincera y constructiva; no una falsa, simulada y destructiva, para engañar a otros, como la que practica el actual inquilino de Zapote.

La lectura es la mejor gimnasia intelectual

Ahora bien, la dificultad radica en que esa opinión fundamentada y fundante depende de que cada uno practique la lecto-escritura, junto con las conversaciones que giran sobre el mismo eje. Por eso atina el Dr. Roberto Artavia (2025) cuando informa sobre La gran reforma educativa requerida por el país, destacando como uno de los ocho enfoques necesarios la “Fortaleza en lecto-escritura, matemáticas, ciencias y resolución de problemas del mundo real.” También acierta en que esa propuesta seminal implica la “Fortaleza en educación cívica, historia nacional y global”, que se requiere para formar una niñez “responsable”; en el entendido de que la primera responsabilidad ética de todo ciudadano es pensar con su propia cabeza.[4] En consecuencia, otro tema clave sería estimular “los valores de convivencia pacífica y respeto hacia los demás”. ¿Y por qué insistir en la lectura? Porque el modo de pensar de cada uno se forja autónomamente, en primer lugar, mediante tal práctica, o sea, siguiendo atentamente el pensamiento de otros, cifrado en cada peculiar concatenación de palabras que dejan por escrito.

Leer es, por tanto, la mejor manera de entrenar el pensamiento de uno. Así el cerebro desarrolla la facultad de generar ideas, a partir de un orden simbólico dado, es decir, lógico. Al terminar un libro, el lector puede que recuerde alguna nueva palabra, algún dato que desconocía, algún relato que quisiera compartir. Pero lo más importante es que se ha aproximado, por su cuenta y riesgo, a otro modo de pensar; gracias a lo cual ahora puede ver el mundo desde otra perspectiva.

Así queda en condición de sumar o integrar una nueva visión a su propia forma de ver las cosas, para responder mejor a las preguntas significativas de su propia experiencia. Leer es equivalente, en suma, a ir al gimnasio a entrenar los músculos y mientras más veces se repita mejor se entrena el sujeto pensante. Desde ese punto de vista, la lectura es una gimnasia mental indispensable para llegar a adoptar una posición válida y sólida en una determinada cultura política. De igual modo, es la principal fuente de las buenas decisiones.

No obstante, se requiere además la escritura, porque solo objetivando las ideas mediante símbolos es posible mejorar el pensamiento, ya que la consciencia es una pequeña y momentánea ventana que requiere de esa ortopedia o nemotecnia de la palabra escrita. Es más, en los primeros años se debe practicar de forma manuscrita, para estimular la indispensable conexión cerebro-mano. Quien no lee normalmente no escribe y quien no escribe, estrictamente hablando, tampoco piensa, sino que, como suele ser más frecuente, repite ideas ajenas.[5] Decime qué lees y te diré qué opinas.

Otro grano de arena para un problema oceánico

Por todo esto resulta alarmante que, de acuerdo con un estudio de la UCR, únicamente el 4 % de los costarricenses lee un libro al año y casi el 60 % lee por “obligación” (Jiménez, 2025). Mucho menos han de ser los que escriben como forma de concebir y elaborar sus propias ideas. Sin duda, la crisis educativa antecede a la crisis política. No cabe extrañar, entonces, que haya tanta gente engañada por los autodenominados “manipuladores de masa” y los troles del populismo tico. Tampoco que las redes sociales estén plagadas de horrores ortográficos, falsas noticias, datos engañosos, falencias de razonamiento y demás sesgos cognitivos inadvertidos; sin mencionar la sarta de insultos y difamaciones que ahí pululan. En ese sentido, las redes sociales parecen hoy un espejo de lo escaso que se está volviendo el pensamiento asertivo y crítico. Ahí se cumple que la ignorancia lleva al miedo que lleva al odio, de lo cual se aprovechan irresponsablemente quienes buscan el poder como la vía más rápida para aprovecharse de los demás.

Por eso, siguiendo una broma del escritor José Saramago, se ha puesto un epígrafe en un libro, recién publicado, que busca incentivar la lectura, en el sentido de que quienes leen deben hacer ejercicio, tanto como quienes hacen ejercicio deben leer, por parecidas razones de salud (Alvarado, 2025).[6] Otra forma de aludir a la antigua expresión romana “Mente sana en cuerpo sano” (Mens sana in corpore sano) atribuida al poeta satírico Décimo Juno Juvenal (60-127 d.C., más o menos). En ese libro, aparte de atractivas novedades, como el análisis holístico del gol, la teoría del penal, o la geometría sagrada subyacente en el área grande, se aprovecha la pasión por este deporte para estimular la lectura y engrosar el caudal de interés hacia la sociología política. Ojalá muchos aprovechen tan peculiar aporte a la ingente tarea de fortalecer la cultura política nacional, tan venida a menos desde hace tanto tiempo.

Referencias

Alvarado, H. (2025) La mira del guardameta. El aporte latinoamericano al fútbol mundial. Universo de Letras. Grupo Planeta.

Arendt, H. (2022) Los orígenes del totalitarismo. Alianza editorial.

Artavia, R. (2025) La gran reforma educativa requerida por el país. CR HOY. 6 de agosto 2025.

Harari, Y.N. (2024) Nexus. Una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA. Debate.

Hinkelammert, F (2021) La crítica de las ideologías frente a la crítica de la religión. Volver a Marx trascendiéndolo. CLACSO.

Jiménez, B. (2025) Solo cuatro de cada 100 ticos leen un libro al año. Teletica. 29 de julio, 2025.

[1] Frase trascendente grabada como epitafio en su tumba del cementerio de Highgate, en Londres.

[2] Pronunciada el 20 de enero de 1981, en su discurso inaugural como presidente de los Estados Unidos.

[3] Famosa frase que aparece en el prólogo de un libro de Rafael de Castro Polonio de 1884, Cuentos de hoy y de mañana.

[4] Por otra parte, aunque es razonable que también se proponga un “Alineamiento con la nueva economía, con fortalezas en tecnología, opciones claras de formación técnica y vocacional (…)”, eso solo es admisible si se fortalece, como bien se indica, la formación humanista, específicamente, política, y partiendo de un diagnóstico preciso y crítico de la estupidización y el sedentarismo, incluso de la deshumanización, que esa nueva tecnología también ha traído consigo. En parte, por su introducción imprudente, de manera cada vez más acelerada, haciendo privar el criterio de rentabilidad de los meganegocios. Paralelamente, será necesario superar el “humanismo abstracto”, como ya lo había sugerido Franz Hinkelammert (2021, ps. 183) que se desentiende, por ejemplo, de políticas “genocidas” concretas que empobrecen y excluyen a tanta gente, tal como lo ha hecho el neoliberalismo imperante, precisamente, “liberando” o desregulando el mercado sin compensación de política pública,

[5] Aunque seguro hay otras formas de aprender a pensar, dado que los estilos de aprendizaje son diversos, aquí se marca el camino principal.

[6] Ya se puede obtener en versión impresa o electrónica en Amazon, o también en versión impresa en la librería El Sótano de México (bajo pedido). Está dedicado a la estrella nacional Keylor Navas.

(*) Hernán Alvarado Ugarte, Sociólogo y economista político, catedrático jubilado.