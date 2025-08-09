La nave espacial Crew Dragon con el ruso Kirill Peskov regresa a la Tierra

Moscú, 9 ago (Sputnik).- La nave espacial Crew Dragon con el cosmonauta de Rusia Kirill Peskov regresó a la Tierra, informó la corporación estatal rusa Roscosmos.

Anteriormente, se informó que la tripulación de la Crew Dragon, con el cosmonauta ruso a bordo, se desacopló de la EEI.

«La nave espacial Crew Dragon con el cosmonauta de Roscosmos Kirill Peskov regresó a la Tierra», informó el canal de Telegram de Roscosmos.

Las astronautas estadounidenses Anne McClain y Nichole Ayers, de la NASA, y el japonés Takuya Onishi, de la agencia espacial nipona JAXA, regresaron a la Tierra junto con el cosmonauta ruso. Ahora tendrán que adaptarse a las condiciones terrestres, señaló la corporación estatal.

Roscosmos añadió que la tripulación será recogida en el lugar del amerizaje por una nave de rescate, donde los astronautas se someterán a un breve chequeo médico.

Luego la tripulación se someterá a un examen médico extenso que incluye terapeuta, oftalmólogo, neurólogo y una prueba para evaluar la restauración de la circulación sanguínea al cambiar la posición del cuerpo; luego comenzará la rehabilitación.

Después de la rehabilitación inicial en Estados Unidos, Peskov regresará a Rusia. (Sputnik)