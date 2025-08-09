La policía detiene en Londres a 200 personas en una protesta en apoyo a Palestine Action en Londres

Londres, 9 ago (Sputnik).- La policía británica anunció este sábado que detuvo a 200 manifestantes en Londres durante una concentración en apoyo al grupo pro palestino Palestine Action.

La protesta comenzó frente al Parlamento, donde los manifestantes desplegaron pancartas con una lema ‘Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action’. Agentes de policía avanzaron hacia la multitud y procedieron a detener selectivamente a quienes llevaban pancartas con el grupo prohibido.

«Aseguramos que todos los que vinieron hoy (sábado) a la plaza del Parlamento con una pancarta en apoyo a Palestine Action fueron detenidos o están en proceso de serlo. Hasta las 15.40 (14.40 GMT), el número de detenidos por apoyar a la organización prohibida asciende a 200 personas, y los arrestos continúan», declaró la policía metropolitana en un comunicado publicado en la red social X.

Los detenidos fueron trasladados a comisarías de Westminster. La mayoría fueron liberados bajo fianza tras confirmar sus datos, con la condición de no participar en nuevas protestas. Quienes se negaron a identificarse fueron llevados a centros de detención. Además, cuatro personas fueron arrestadas por agredir a agentes.

Testigos reportaron la detención de un hombre mayor en silla de ruedas y una joven, lo que generó gritos de indignación entre los manifestantes.

Para reforzar el operativo, se movilizaron fuerzas de otras regiones a Londres, incluida Gales.

En julio, las autoridades británicas incluyeron a Palestine Action en la lista de organizaciones terroristas, penalizando su apoyo con hasta 14 años de prisión.

La protesta fue convocada por Defend Our Juries, un colectivo que busca desafiar la capacidad policial y judicial. La organización planeó la movilización de 500 personas, calculando que la policía metropolitana dispone de alrededor de 520 celdas disponibles, con el objetivo de saturar el sistema.

En respuesta a los arrestos, el grupo criticó el número de arrestos realizados por la policía en su canal de Telegram, lo que, según el movimiento, «socava la confianza en una ley ampliamente ridiculizada diseñada para castigar a quienes exponen los propios crímenes del gobierno».

Palestine Action fue prohibida después de que activistas ingresaran a la mayor base de la Fuerza Aérea en Brize Norton, dañaran dos aviones cisterna Airbus Voyager con palancas y rociaran pintura roja en sus turbinas. Según ellos, la acción se debió a que la Fuerza Aérea británica realiza vuelos diarios desde Brize Norton a la base de Akrotiri en Chipre, utilizada en operaciones militares en Gaza. (Sputnik)