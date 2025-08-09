Ministro de Salud de Ecuador citado ante el parlamento tras denuncia de muerte de 18 bebés

Quito, 10 ago (Sputnik).- El ministro de Salud Pública de Ecuador, Jimmy Martin, es una de las autoridades llamadas a comparecer ante una comisión permanente de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) tras la denuncia del presunto fallecimiento de 18 bebés en un hospital estatal de la ciudad de Guayaquil (suroeste).

«Esta convocatoria responde al lamentable fallecimiento de 18 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil, hospital público ecuatoriano, a causa de la falta de cánulas nasales, dispositivos médicos esenciales para suministrar oxígeno a bebés con dificultades respiratorias», señaló en un comunicado difundido en la red social X por la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes del Legislativo.

El llamado es extensivo igualmente para Wilson Toainga, fiscal general en funciones; así como para Hugo Hernández, Gerente del Hospital Universitario de Guayaquil y Adriel Sarduy, director Asistencial del Hospital Universitario de Guayaquil.

«En Comisión General, se recibirá también a varios actores y organizaciones que poseen información directa sobre los hechos cuestionados en el Hospital Universitario de Guayaquil», indicó la Comisión.

La sesión parlamentaria tendrá lugar el próximo martes 12 de agosto, a las 11:00 (16:00 GMT), para que las autoridades competentes expliquen a la ciudadanía las circunstancias en que se registraron estos hechos, a fin de que se determinen responsabilidades y acciones urgentes para evitar la repetición de una tragedia de esta magnitud.

Viviana Veloz, presidenta de la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes del parlamento, calificó de «indignante» este suceso, en un pronunciamiento a través de su usuario en la red social X.

«¡Indignante! La muerte de 18 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil es una tragedia intolerable», indicó la legisladora por la bancada del movimiento Revolución Ciudadana (RC, izquierda).

Además, señaló que la causa sería la presunta falta de cánulas nasales, «un insumo de costo irrisorio (2.20 dólares), es una causa absurda y criminal».

La denuncia se difundió en las redes sociales, pero el hecho habría ocurrido el pasado 23 de julio, sin embargo, la cartera de Salud Pública no se había pronunciado sobre el tema aún.

Organizaciones sociales y de pacientes han denunciado una crisis sanitaria en el país por falta de medicamentos y del pago a las empresas prestadoras de salud, por lo cual han realizado varias manifestaciones durante el actual Gobierno de Daniel Noboa para exigirle garantizar el suministro y atender este sector.

La semana pasada, el exministro de Salud José Ruales, quien ejerció el cargo durante el Gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023), cuestionó el mal manejo del sector sanitario y la reducción de casi 500 millones de dólares al presupuesto de la Salud desde diciembre de 2023. (Sputnik)