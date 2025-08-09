Para tratar de comprender el momento actual

En varias ocasiones he mencionado que el momento más peligroso de los imperios es cuando se encuentran en declive, y además son conscientes de ello, pues se tornan violentos e impredecibles. Y peor aún, cuando en el escenario aparecen otras potencias que van camino a convertirse en contrincantes fuertes y poderosos, contra los cuales la lucha se encuentra perdida de antemano, pues avanzan más rápidamente en campos como los económicos, tecnológicos, de influencia sobre otras naciones, o militar y armamentístico que el imperio en decadencia.

Al parecer, esto es lo que actualmente está sucediendo con el imperio norteamericano, del cual su presidente, un delincuente convicto, ególatra y en cierta forma desquiciado mentalmente, no es más que un símbolo de la situación general por la que atraviesa el país. Sin embargo, es un gobernante elegido por los ciudadanos mediante el alambicado sistema electoral norteamericano, en donde priva por encima de todo el poder económico del partido que obtiene el triunfo en cada ocasión. Hasta el punto de que puede ser elegido un candidato por el número de representantes electores por cada Estado, aunque no haya obtenido la mayoría de los votos de los ciudadanos que ejercieron su derecho a elegir.

Pero hay algo más importante que recordar en este momento. Y es cómo y en qué forma se fué creando el imperio a través de los dos últimos siglos, que es más o menos el ciclo temporal de vida de cada uno de los que han existido, al menos en occidente.

Su primera etapa estuvo basada en el genocidio sistemático de los poblaciones originarias del territorio que hoy comprende los Estados Unidos de América,

El genocidio de los pueblos originarios de Norteamérica se refiere a la destrucción sistemática, a lo largo de siglos, de pueblos, territorios y culturas indígenas en lo que hoy se conoce como los Estados Unidos de América. La destrucción de la población de indígenas estadounidenses, su cultura y sus lenguajes ha sido caracterizada como una forma de genocidio. Continúan los debates sobre si todo el proceso, o períodos específicos y sucesos locales, cumplen con la definición legal británicos como un ejemplo histórico de genocidio. Raphael Lemkin, quien acuñó el término «genocidio», consideró el desplazamiento colonial de los nativos americanos por colonos ingleses y más tarde británicos.

La doctrina del destino manifiesto tuvo graves consecuencias para los nativos estadounidenses, ya que la expansión continental implícitamente significó la ocupación y anexión de tierras nativas americanas, a veces para expandir la esclavitud. En última instancia, esto condujo a enfrentamientos y guerras con varios grupos de pueblos nativos a través de la expulsión de los indígenas.

Estados Unidos continuó la práctica europea de reconocer sólo derechos limitados a la tierra de los pueblos indígenas. En una política formulada en gran parte por Henry Knox, Secretario de Guerra de la administración de Washington, el gobierno de Estados Unidos buscó expandirse hacia el oeste mediante la compra de tierras de nativos en tratados.

Sólo el gobierno federal podía comprar tierras indígenas, y esto se hizo mediante tratados con líderes tribales. La política nacional era que los indígenas se unieran a la sociedad estadounidense y se volvieran «civilizados», lo que significaba no más guerras con tribus vecinas ni incursiones contra colonos o viajeros blancos, y un cambio de la caza a la agricultura y la ganadería.

Los defensores de los programas de civilización creían que el proceso de asentamiento de tribus nativas reduciría en gran medida la cantidad de tierra que necesitaban los nativos estadounidenses, haciendo que hubiera más tierra disponible para los estadounidenses blancos. Thomas Jefferson creía que los pueblos indígenas de América tenían que asimilarse y vivir como los blancos o, inevitablemente, ser dejados de lado por ellos. Una vez que Jefferson creyó que la asimilación ya no era posible, abogó por el exterminio o desplazamiento de los pueblos indígenas.Tras la expulsión forzosa de muchos pueblos indígenas, los estadounidenses creyeron cada vez más que las formas de vida de los nativos acabarían desapareciendo a medida que Estados Unidos se expandiera.

Una segunda etapa estaría constituída por la compra de territorios a otras potencias en su momento: Luisiana a los Franceses, Alaska a los Rusos, Florida a los Españoles, y por la apropiación por la fuerza, mediante la guerra contra México, cuando le arrebataron Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada y California. De allí que los nexos existentes en dichos estados con su historia de origen hispanoamericana sean tan fuertes.

La tercera podríamos ubicarla en la segunda mitad del Siglo XX, luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando la industria armamentística norteamericana inició su monstruoso crecimiento y consecuentemente su influencia sobre los distintos gobiernos -demócratas o republicanos- hasta el punto de impulsar una doctrina mediante la cual se creara periódicamente algún enemigo contra la seguridad nacional de los EEUU, a fin de mantener su papel principal como impulsor de la economía de ese país. Y junto a ello la penetración del sionismo en las altas esferas del gobierno, al punto de convertirse en vitalmente importante para los intereses norteamericanos en medio oriente, y el descontrol generado por la penetración del imperio de las drogas en la economía del país, al punto de representar un movimiento financiero casi tan importante como el de la industrias farmacéuticas.

Y la actual, donde la deriva se realiza hacia un fascismo disimulado torpemente. Y en el caso norteamericano hemos podido presenciar la connivencia del poder económico más amplio, con los niveles más bajos de la ciudadanía, como fenómeno político evidente.

Históricamente, la clase media baja ha sido la base de todos los movimientos de género fascista. El fascismo suele surgir cuando elementos en la cúspide del capital monopolista movilizan activamente a la clase media baja, la retaguardia del sistema, basándose en su propia ideología nacionalista, revanchista y racista, logrando así una base masiva para un giro a la derecha en la sociedad. Sin embargo, esta movilización de la clase media baja es, en cierto modo, peligrosa para el gran capital, ya que estas fuerzas a menudo se oponen a los intereses internacionales e incluso a los intereses de acumulación de la clase capitalista.

Dicha movilización de la clase media baja, basada en una ideología revanchista (como Make America Great Again), solo ocurre cuando sectores clave de los intereses capitalistas dominantes perciben la situación como cada vez más desesperada, que requiere esfuerzos desesperados y el recurso al régimen fascista. Las teorías liberales generalmente oscurecen la base de clase del fascismo, intentando asociarlo simplemente con sus formas ideológicas, como el racismo y el nacionalismo militante.

La «decadencia norteamericana» es un tema de debate que se refiere a la idea de que Estados Unidos está perdiendo influencia y poder a nivel global en diversas áreas, incluyendo lo geopolítico, militar, económico, tecnológico y cultural. Este concepto no es nuevo y ha sido analizado por diversos autores y pensadores, especialmente a raíz de la crisis económica de 2008 y otros eventos recientes.

La noción de decadencia implica una disminución en la capacidad de Estados Unidos para ejercer su poder y liderazgo a nivel mundial. Esto puede manifestarse de diversas maneras:

Pérdida de influencia geopolítica: Algunos analistas señalan que la creciente influencia de China y otras potencias emergentes está desplazando a Estados Unidos en la escena internacional. Especial importancia tiene actualmente el grupo de los BRICS. Debilitamiento económico: La creciente desigualdad social, la pérdida de empleos manufactureros y la deuda nacional son algunos de los factores que preocupan a los críticos de la economía estadounidense. Desafíos sociales: Problemas como la polarización política, el aumento de la violencia y la crisis de opioides también son considerados por algunos como indicadores de una decadencia social. Deterioro de la infraestructura: La infraestructura física y digital de Estados Unidos está envejeciendo y necesita inversiones significativas, lo que plantea un desafío para la competitividad del país.

Las causas propuestas para la decadencia estadounidense son diversas y complejas, incluyendo El auge de otras potencias: La competencia de China, India, Rusia y otras naciones emergentes en la economía y la geopolítica. Problemas internos: La polarización política, la desigualdad económica y los desafíos sociales afectan la cohesión y la capacidad de respuesta de Estados Unidos. La política exterior: Algunas críticas apuntan a errores en la política exterior estadounidense, como las guerras en Irak y Afganistán, que han agotado recursos y dañado la imagen del país. Y todavía más, su complicidad con el genocidio sionista sobre palestina. Factores culturales y demográficos: Cambios en la demografía y la cultura estadounidense también son considerados por algunos como factores que contribuyen a la decadencia.

Como podemos ver, el asunto es sumamente complejo, sus manifestaciones muy diversas, sus posibles soluciones complicadas al extremo, y las posibilidades de éxito bastante lejanas cuando priva el egoísmo, el complejo de superioridad que lo acosa hasta el ridículo, y la pérdida progresiva de poder e influencia en un mundo que cambia más rápidamente de lo que podemos entender realmente.

(*) Alfonso J. Palacios Echeverría