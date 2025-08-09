Parlamento repudia nuevos intentos de injerencia EEUU en Venezuela

Caracas, 9 ago (Xinhua) — La Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela repudió hoy sábado los «nuevos intentos del imperialismo estadounidense» para repetir «viejas fórmulas de injerencia grosera» en los asuntos internos del país sudamericano.

En un comunicado leído este domingo ante los medios por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el Poder Legislativo venezolano alertó que el Gobierno de Estados Unidos pretende «desestabilizar la paz, la tranquilidad» de Venezuela.

Rodríguez indicó que las recientes acusaciones estadounidenses que establecen presuntos nexos del presidente Nicolás Maduro con carteles del narcotráfico, representan una «agresión delirante».

«Estas operaciones no buscan otro propósito que nuevamente alentar a los grupos extremistas en el país y la región para que retomen la violencia», agregó Rodríguez.

El presidente del Parlamento venezolano recordó que la vía violenta ha sido derrotada anteriormente por el pueblo y por el Gobierno de Venezuela.

Rodríguez resaltó que el comunicado fue respaldado de forma unánime y que expresa el respaldo de la Asamblea Nacional a Maduro como presidente constitucional y la «convicción absoluta de acompañarlo en la defensa» de la patria.

«Exigimos respeto al pueblo de Bolívar (Simón), y a la voluntad de millones de venezolanos», agregó.