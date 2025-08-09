PCCh destina cuotas de afiliación de Partido a labores de control de inundaciones y alivio de desastres

Beijing, 9 ago (Xinhua) — El Partido Comunista de China (PCCh) destinó cuotas de afiliación por un total de 32 millones de yuanes (unos 4,5 millones de dólares) al control de inundaciones y alivio de desastres en las regiones provinciales de Gansu y Guangxi.

Las cuotas de afiliación son recolectadas y administradas por el Departamento de Organización del Comité Central del PCCh en nombre del Comité Central del PCCh.

El departamento pidió el rápido desembolso de los fondos para apoyar a los miembros del Partido, funcionarios y residentes en primera línea de las labores de control de inundaciones y alivio, así como a los que se encuentran en dificultades debido a los desastres naturales, y para la reparación de las instalaciones educativas de los miembros del Partido.

Instó a las autoridades regionales a hacer todo lo posible para buscar y rescatar a los desaparecidos, evacuar y reasentar a los afectados y reducir al mínimo el número de víctimas.

Se pidió a los funcionarios reforzar los pronósticos de riesgo y las alertas tempranas, intensificar los esfuerzos para identificar y abordar los puntos vulnerables, y reforzar los servicios de emergencia y la vigilancia sobre el terreno.

Entre el jueves y el viernes, lluvias torrenciales azotaron la provincia de Gansu, en el noroeste de China, provocando torrentes de montaña que hasta el mediodía de hoy habían dejado 13 muertos y 30 desaparecidos.

Entre el martes y el miércoles, las zonas de la región autónoma de la etnia zhuang de Guangxi, en el sur de China, experimentaron lluvias de moderadas a intensas, y en algunas zonas se registraron aguaceros torrenciales o precipitaciones extremas.