Plan israelí para ocupar ciudad de Gaza tomará al menos 6 meses

Jerusalén, 9 ago (Xinhua) — La planeada toma de la ciudad de Gaza por parte del ejército israelí podría tomar al menos seis meses, informó hoy sábado por la noche la estatal israelí Kan TV News.

Citando fuentes de seguridad de alto rango, el canal de televisión detalló el calendario del ejército luego de que la operación fue aprobada por el Gabinete de Seguridad de Israel el viernes.

El canal señaló que en dos semanas, el ejército empezará a evacuar a más de 800.000 residentes de la ciudad más grande de la Franja hacia la zona humanitaria de Al-Mawasi en el sur de Gaza.

En un mes, se reclutará una división de reserva para sumarse a las cinco divisiones que ya laboran en la Franja, previo a una intensa operación militar en la ciudad de Gaza prevista para comenzar en alrededor de dos meses.

Como parte de los preparativos para la operación terrestre, el Gabinete israelí planeó cuadruplicar el número de camiones de ayuda que entran a Gaza a 1.200.

La decisión del ejército israelí de tomar el control de la ciudad de Gaza ha atraído la condena nacional e internacional, y las críticas argumentan que la acción viola el derecho internacional, empeora la crisis humanitaria en Gaza y socava los esfuerzos para lograr un cese al fuego.

Mientras tanto, miles de personas se manifestaron esta noche en la «Plaza de los Rehenes» de Tel Aviv, pidiendo el fin de la guerra mediante un acuerdo que garantice la liberación de los rehenes israelíes retenidos en Gaza.