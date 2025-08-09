¿Se justificaría que el «rodriguismo” logre una mayoría calificada de diputados/as el próximo año?

Desde hace décadas solo el PLN ha logrado que el electorado decida que sea mayoritaria la cantidad de legisladores/as de este partido.

Cuando no han logrado que, además, se elija a quien han postulado para la Presidencia de la República, la bancada verdiblanca le ha dado énfasis a entorpecer las iniciativas del Poder Ejecutivo, procurando restarle méritos al gobernante elegido por el pueblo.

En repetidas oportunidades, cuando han tenido suficiente mayoría en el Congreso, y recurriendo a alianzas con diputados/as de otras tendencias, han logrado imponer la designación de sus candidatos/as a magistrados/as y jerarcas en la mayoría de las instituciones estatales, con evidente intención de que las resoluciones judiciales y administrativas favorezcan tanto a ese partido como a sus patrocinados, en retribución a las contribuciones a las campañas políticas.

También se han encargado de que no se implementen proyectos muy importantes para el país, como es el caso de Ciudad Gobierno y la instalación de escáneres; también han preferido, por conveniencia propia, y para favorecer indebidamente a una reducida minoría de privilegiados, crear regímenes jubilatorios absteniéndose de fijar montos máximos de pensión.

Nuestra actual Constitución Política se promulgó hace más de tres cuartos de siglo, como todo cuerpo normativo requiere actualizaciones, puesto que no está esculpida en piedra; aunque se le han introducido reformas importantes, se ha preferido soslayar o posponer otras que están pendientes; un ejemplo es el de restaurar la soberanía de la población, -la que constitucionalmente le corresponde la potestad de legislar-, incrementando la facultad para tomar de decisiones relevantes mediante referéndums.

Por consiguiente, no les asiste razón a los “antirodriguistas”, y carecen de autoridad moral los dirigentes del PLN, que procuran que no prospere la iniciativa de quienes pretenden que se les dé respaldo para encabezar, con suficiente mayoría, la Asamblea Legislativa, en el entendido de que el electorado debe permanecer alerta, para impedir que un mismo partido prosiga dominando el Congreso una vez que se introduzcan las reformas requeridas, para evitar que se vuelva a incurrir en abusos e inmoralidades similares a las que se han enquistado.

(*) Nelson Arrieta Piedra, Ingeniero Civil