Televisoras públicas lanzan plataforma gratuita de streaming con contenido educativo y cultural para Iberoamérica

México, 8 ago (Xinhua) — Televisoras públicas de más de 20 países, reunidas en la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas (ATEI), ofrecerán de manera gratuita contenido educativo, artístico, de tecnología y de divulgación científica de alta calidad a través de una nueva plataforma de «streaming».

El lanzamiento de la plataforma ATEI. TV forma parte de una estrategia para enfrentar la creciente concentración del consumo audiovisual en plataformas privadas, destacó la Asociación en el marco de la conmemoración de los ocho años de transmisiones del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano (NCC).

«La brecha digital no es solo de acceso, sino también de contenidos. Si los medios públicos no están presentes en los nuevos hábitos de consumo, corremos el riesgo de invisibilizar saberes fundamentales para el desarrollo social», señaló el secretario general de la ATEI, el mexicano Gabriel Torres, quien es también director de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco (oeste).

Según el informe Digital 2024, elaborado por «We Are Social y Meltwater», el 93,4 por ciento de los usuarios de internet en América Latina consume contenido de video vía «streaming», siendo YouTube, Netflix y las plataformas sociales como TikTok las más populares, aunque el contenido educativo o científico ocupa apenas un pequeño porcentaje de ese ecosistema.

La nueva plataforma ATEI. TV operará bajo el modelo OTT (Over The Top), será de libre acceso para todo el público iberoamericano, y reunirá series, noticieros especializados, documentales y contenidos coproducidos por los más de 170 socios televisivos de ATEI.

El lanzamiento será transmitido mañana sábado en vivo por más de 30 canales públicos de Iberoamérica desde el Centro para la Cultura y las Artes de la Ribera, en Chapala, Jalisco.

También se presentará CLARA 2.0, una versión mejorada de la conductora virtual con inteligencia artificial desarrollada por Canal 44, un avatar que interactúa con las audiencias, ofrece respuestas y conduce contenidos informativos de forma automatizada y accesible, agregó la ATEI en un comunicado.

El NCC es una iniciativa de la ATEI que se lanzó en agosto de 2017 en Medellín, Colombia. En la actualidad se producen más de 10 emisiones especializadas semanales con la colaboración de sus socios televisivos y ocho agencias informativas internacionales, cuyos contenidos se transmiten a través de medios convencionales (aire, cable, satélite) y digitales (plataformas audiovisuales de «streaming», redes sociales, pódcast y sitios de internet), con una penetración estimada en al menos 80 millones de espectadores y cibernautas.