Trump nombra a la vocera de exteriores de EEUU como subrepresentante ante la ONU

Washington, 9 ago (Sputnik).- El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que nomina a la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, como representante adjunta de EEUU ante la ONU con rango de embajadora.

«Me complace nominar a Tammy Bruce – gran patriota, presentadora de televisión y autora bestseller – como representante adjunta de EEUU ante Naciones Unidas con rango de embajadora», escribió Trump en su red social Truth Social.

El líder estadounidense destacó el trabajo de Bruce como la embajadora y expresó su confianza en que representará «brillantemente» a EEUU en la ONU.

Tammy Bruce, de 62 años, ha servido como la 31 portavoz del Departamento de Estado de EEUU desde 20 de enero de 2025. (Sputnik)