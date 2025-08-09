Uruguay condena aprobación de ocupación de ciudad de Gaza

Montevideo, 8 ago (Xinhua) — El Gobierno de Uruguay condenó hoy viernes a través de un comunicado de la Cancillería la aprobación de la ocupación de la ciudad de Gaza por parte del Gabinete de Seguridad de Israel, acción que «representa una grave violación al Derecho Internacional».

Esta medida «aleja aún más las posibilidades de avanzar hacia una solución pacífica de este conflicto» y «amenaza, a su vez, con profundizar aún más la crisis humanitaria en la Franja de Gaza», según el texto divulgado esta noche en Montevideo.

«Uruguay expresa la más enérgica condena a estos acontecimientos», sostiene la declaración, que reafirma «nuestro compromiso con la paz y la seguridad internacionales».