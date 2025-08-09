Vance y Lammy celebrarán este sábado reunión con representantes de la UE, EEUU y Ucrania

Londres, 9 ago (Sputnik).- El ministro de Exteriores británico, David Lammy, y el vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, organizarán este sábado una reunión de asesores para seguridad nacional de Europa, Estados Unidos y Ucrania, informó la oficina del primer ministro británico, Keir Starmer.

El portal Axios informó con anterioridad citando fuentes que representantes de Estados Unidos, Ucrania y países europeos planean celebrar un encuentro este fin de semana en el Reino Unido, antes de la cumbre de Rusia y Estados Unidos en Alaska el 15 de agosto.

«Esta mañana, el primer ministro habló con (el presidente ucraniano, Vladímir) Zelenski. Esperan con interés la reunión de asesores para la seguridad nacional de Europa, Ucrania y Estados Unidos, que organizarán hoy (sábado) el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido y el vicepresidente de EEUU», reza el comunicado publicado en la página web del Gobierno británico.

El Kremlin y la Casa Blanca anunciaron anteriormente que los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladímir Putin y Donald Trump, respectivamente, se reunirían en Alaska el 15 de agosto.

Rusia y EEUU rompieron el hielo el 12 de febrero pasado con una conversación telefónica entre los presidentes de las dos potencias, la primera tras el regreso de Trump a la Presidencia estadounidense.

Seis días después tuvo lugar la primera reunión de los negociadores de los dos países en la capital de Arabia Saudí, Riad, y luego, el 27 de febrero, las delegaciones de ambas naciones mantuvieron consultas en la ciudad turca de Estambul.

El pasado 10 de abril, Estambul acogió la segunda ronda de consultas entre Moscú y Washington, que se centraron en los temas relacionados con el funcionamiento de las representaciones diplomáticas de ambos países.

A lo largo de los últimos tres meses, el presidente ruso, además de sostener varias conversaciones telefónicas con Trump, también se reunió en repetidas ocasiones con el enviado especial presidencial estadounidense Steve Witkoff.

Ambos países intercambiaron notas fijando un acuerdo sobre garantías mutuas de servicios bancarios y financieros sin trabas para las misiones diplomáticas de Rusia y EEUU, incluidas las contribuciones rusas a la ONU y otras organizaciones internacionales.

Además, se acordaron nuevas medidas recíprocas para facilitar los desplazamientos de los diplomáticos en el país anfitrión, así como la tramitación de sus visados. (Sputnik)