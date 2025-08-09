Zelensky dice que Ucrania no cederá territorios a Rusia

Kiev, 9 ago (Xinhua) — El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo hoy sábado que Ucrania no rendirá sus territorios a Rusia como parte de un posible acuerdo de paz.

«La respuesta a la cuestión territorial ucraniana ya está en la Constitución de Ucrania. Nadie se desviará de esto… ni nadie podrá desviarse», publicó en Telegram.

Enfatizó que Ucrania está preparada para soluciones que puedan traer la paz, pero cualquier acuerdo alcanzado sin la participación de Ucrania son «decisiones contra la paz».

Zelensky reiteró su compromiso para trabajar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y otros socios para lograr una paz real y duradera.

El viernes, Trump anunció en redes sociales que se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, el 15 de agosto en el estado estadounidense de Alaska.