Afganistán pide a EEUU entregar embajada en Washington al actual Gobierno

Kabul, 10 ago (Sputnik).- El liderazgo actual de Afganistán llamó a Estados Unidos que lo reconozca y transfiera bajo su control la embajada afgana en Washington, declaró este domingo el portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid.

«Mantenemos contactos periódicos con EEUU. (…) Les pedimos el reconocimiento oficial del Emirato Islámico de Afganistán y también planteamos la cuestión de la entrega de la embajada afgana en EEUU. Aunque no hemos recibido una respuesta positiva, el pueblo afgano quiere garantizar sus derechos», dijo el vocero, citado por el canal televisivo estatal RTA.

Asimismo recordó el reconocimiento oficial por parte de Rusia del actual gobierno afgano y pidió a otros países que sigan su ejemplo.

«Afganistán no tiene problemas con ningún país y se esfuerza por mantener buenas relaciones con todas las naciones», afirmó Mujahid.

El 15 de agosto de 2021, los talibanes volvieron al poder en Afganistán al derrotar a las fuerzas gubernamentales que eran apoyadas por las tropas de Estados Unidos.

En septiembre de ese año, los talibanes formaron un gobierno interino liderado por Mohamad Hassan Akhund, uno de los fundadores del grupo insurgente.

El pasado 3 de julio, el Kremlin reconoció oficialmente al Emirato Islámico de Afganistán. (Sputnik)