Algunos abogados penalistas ahora dicen que el Ministerio Público es objetivo

Columna Poliédrica

En nuestro medio y en otros, la palabra objetividad es usada como una herramienta de carácter retórico. Al igual que otras palabras como imparcialidad, independencia, racionalidad, etc., la palabra objetividad busca lograr la adhesión al discurso, oral o escrito, en el que se inserta este tipo de términos.

Por eso quien habla de objetividad está desubicado en relación a cómo funciona la realidad. Todos, absolutamente todos, tenemos un sesgo que determina la forma de analizar y comprender las coordenadas de espacio y tiempo en las que nos ha tocado vivir; cuando emitimos un juicio de valor en relación con un hecho, estamos vertiendo toda nuestra subjetividad en la explicación que hacemos de la realidad o del hecho concreto que analizamos.

Es necesario desconfiar de las personas que hablan de objetividad. En efecto, este tipo de seres humanos al dirigirse a los demás de esa forma, muestran un uso instrumental del término para llevar agua a su molino; en otras palabras, se debe desconfiar porque se genera un error o engaño en el interlocutor, en relación con la persona supuestamente objetiva.

¿Habrá alguien que piense que lo dicho por los abogados en un proceso penal y en relación con lo actuado por el Ministerio Público es objetivo? ¿Habrá alguna persona que considere que los abogados, los fiscales o los jueces adoptan sus decisiones desde una objetividad entendida como una especie de neutralidad ideológica o inhibición de sus intereses?

Ni siquiera los trabajos de carácter científico escapan a la subjetividad de sus autores. Cuando una persona escribe sobre un determinado tema y brinda un juicio de valor, lo hace desde su cosmovisión e intereses; los enunciados retóricos son expresiones claras de la subjetividad del emisor y dependerá de los receptores la aceptación de la valoración realizada en relación con el hecho específico.

Escuchar a los abogados calificando lo actuado por el Ministerio Público como objetivo es algo que genera, al menos, que el ceño se frunza. Mejor no dijeran nada ante los medios de comunicación, deberían tener la decencia de dejar a los jueces hacer sus juicios en relación con el proceso; en especial, porque esos mismos abogados, un día sí y otro también, ante los mismos medios de comunicación, constantemente descalifican el trabajo de los fiscales, según ellos, para inclinar la balanza de la administración de justicia a favor de sus representados.

Vamos a reiterar aquí lo que escribimos en una columna anterior que denominamos: “El proceso penal costarricense se ha convertido en una farsa”. En esa ocasión expresamos lo siguiente:

“Los ciudadanos de bien lo que estamos hartos es de ver la farsa en que se ha vuelto el proceso penal. De ver a jueces, abogados y demás personas involucradas con el derecho costarricense, hacerse de la vista gorda con los diversos abusos, engaños, aprovechamientos indebidos, en fin, con la toma de pelo que los vivazos nos hacen para favorecer a quienes hacen daño con sus actos al resto de la sociedad costarricense.”

Como decían en el recordado programa “La Patada”: aquí ya nadie engaña a nadie.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot