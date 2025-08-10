Asciende a cinco la cifra de empelados de Al Jazeera muertos en un ataque israelí en Gaza

Doha, 11 ago (Sputnik).- Se elevó a cinco el número de empleados del canal de televisión catarí Al Jazeera que perdieron la vida por un ataque israelí contra una tienda de campaña de periodistas en la ciudad de Gaza.

Más temprano el lunes, el medio reportó la muerte de cuatro de sus empleados frente a la entrada principal del hospital Al Shifa de Gaza, mientras las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que el ataque fue deliberado.

«Israel se atribuyó la responsabilidad de matar a cinco empleados de Al Jazeera en Gaza, incluido Anas al Sharif, en un ataque a su tienda de campaña para periodistas frente al hospital Al Shifa, lo que eleva el balance total de periodistas muertos a 237 desde que comenzó la guerra», informó el canal en su cuenta de la red social X.

Además de Al Sharif, perdieron la vida también el corresponsal Mohamed Qreiqeh, los camarógrafos Ibrahim Zaher y Moamen Aliwa y su asistente Muhamed Nofal, precisó.

Las FDI afirmaron que habían obtenido la inteligencia y documentos de Gaza que prueban que Al Sharif era uno de los miembros del movimiento palestino Hamás.

La guerra en la Franja de Gaza estalló después de que miles de palestinos liderados por el movimiento Hamás atacaran el 7 de octubre de 2023 el sur de Israel, matando a unas 1.200 personas, la mayoría civiles, dejando a cerca de 5.500 heridos, y tomando a 251 rehenes.

La cifra de gazatíes muertos en la guerra que comenzó hace un año y diez meses supera los 61.400 y el número de heridos está por encima de los 153.200, según los datos del Ministerio de Salud del enclave.

Luego de una tregua entre enero y marzo, Israel dejó de suministrar electricidad a la planta desalinizadora en la Franja de Gaza y cerró el acceso a la entrada de camiones de ayuda humanitaria al enclave.

En los últimos meses, Netanyahu permitió la entrada de ayuda, debido a la presión internacional, y adjudicó a la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) el reparto, en contra de la opinión de todas las organizaciones que trabajan sobre el terreno, que la consideran una empresa no profesional humanitaria y proisraelí.

Israel reanudó la ofensiva bélica rompiendo el alto el fuego a mediados de marzo, aduciendo la inflexibilidad de Hamás. (Sputnik)