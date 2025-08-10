Boletín de deportes

-Un solo destello para Cuba en la segunda jornada de Asunción 2025

-Brasil impone respeto en el judo de los Panamericanos Junior

-Estados Unidos gana su primer oro en los Panamericanos Junior

-Ciclistas colombianos brillan en Panamericanos Junior Asunción 2025

JUEGOS PANAMERICANOS JUNIOR

Asunción, 10 ago (Prensa Latina) Entre luces que se apagan y banderas que ondean con orgullo ajeno, la delegación cubana cerró hoy una discreta jornada en los II Juegos Panamericanos Junior, rescatando apenas un bronce en esta capital paraguaya.

El único destello llegó desde las aguas, cuando el bote de ocho remos largos con timonel cruzó la meta en 5:45.96, suficiente para subir al tercer peldaño y regalar a la Isla su único momento de celebración.

—

JUDO

Asunción, 10 ago (Prensa Latina) Brasil impuso respeto en el judo de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, al conseguir hoy cuatro preseas doradas que lo catapultaron al primer lugar del medallero general de esta cita multideportiva continental.

Clarice Ribeiro en la división hasta 48 kilogramos, Rafaela Rodríguez (52), Bruno Nobrega (66) y Bianka Reis (57), vencieron en sus respectivas finales para que el gigante sudamericano llegara a seis títulos y sobrepasara a Chile en la tabla de medallas.

—

TIRO DEPORTIVO

Asunción, 10 ago (Prensa Latina) La estadounidense Suman Sanghera le dio hoy a su país la primera medalla de oro de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, al imponerse en la pistola de aire a 10 metros en el Polígono de Tiro.

Sanghera consiguió 237.2 unidades para destrozar el récord de estas citas implantado en Cali-Valle 202, que era de 235.8, y desplazar al segundo puesto a la mexicana Sofía Ibarra (237), quien ofreció batalla hasta el último minuto.

—

CICLISMO

Asunción, 10 ago (Prensa Latina) Los ciclistas colombianos dominaron hoy las pruebas de contrarreloj individual en ambos sexos durante la segunda jornada de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, con sede en Paraguay.

Entre las damas se impuso Natalia Garzón con un tiempo de 36:43.32 minutos, unos 23 segundos de ventaja sobre la argentina Julieta Benedetti (37:06.03), ganadora de la presea de plata, mientras la también albiceleste Delfina Dibella (37:43.99) se adueñó del bronce.