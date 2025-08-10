Carreteras y suministro eléctrico restaurados en distrito del noroeste de China afectado por torrentes de montaña

Lanzhou, 10 ago (Xinhua) — Las carreteras dañadas por los torrentes de montaña en el distrito de Yuzhong, en la provincia noroccidental china de Gansu, se reabrieron hoy domingo, a la vez que se restableció el suministro eléctrico tras el desastre que provocó 13 muertos y 30 desaparecidos.

De acuerdo con las autoridades de transporte de Lanzhou, la capital provincial, bajo cuya administración se encuentra Yuzhong, las carreteras que conducen a las áreas más afectadas fueron reabiertas el domingo. El esfuerzo involucró a más de 700 rescatistas y más de 200 máquinas y vehículos.

La electricidad fue restablecida a los residentes afectados por el desastre el sábado por la noche, según la compañía de energía eléctrica State Grid Gansu. Se movilizaron un total de 73 vehículos de rescate, 42 generadores y tres vehículos generadores de energía eléctrica, junto con 330 miembros del personal de reparación, para garantizar el suministro eléctrico en la zona.

Las lluvias torrenciales, que provocaron torrentes de montaña, comenzaron a azotar Yuzhong, así como otras áreas de Lanzhou, el jueves por la noche, con precipitaciones que alcanzaron los 220,2 milímetros al mediodía del viernes.

Los esfuerzos de búsqueda y rescate de los desaparecidos se encuentran en marcha.