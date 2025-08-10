EE.UU. da un ultimátum a España por sus vínculos con Huawei

Washington, 10 Ago (Sputnik).- Estados Unidos ha instado al Gobierno español a revisar o incluso cancelar sus relaciones comerciales con la empresa china Huawei antes de que finalice este mes de agosto.

De no hacerlo, Washington amenaza con restringir el intercambio de información de inteligencia crítica para la seguridad occidental, informa el diario ABC.

La directora de Inteligencia Nacional de EE.UU., Tulsi Gabbard, inició una investigación formal sobre los contratos españoles con Huawei, confirmaron a ABC fuentes del Capitolio.

El objetivo es evaluar los riesgos para la OTAN y las bases militares compartidas debido a los supuestos vínculos de Huawei con el Estado chino. En un informe a finales de mes, se determinará si EE.UU. limita el flujo de inteligencia, un punto vital para la lucha de España contra el terrorismo, el crimen organizado y otras amenazas.

El Ministerio del Interior español ha adjudicado a Huawei contratos por 12,3 millones de euros para suministrar servidores y servicios de consultoría para su sistema legal de interceptación de comunicaciones, donde se almacenan y gestionan escuchas judiciales.

La investigación examina riesgos para activos y métodos de inteligencia de EE.UU., así como la fiabilidad de los protocolos de intercambio de información con España, centrándose en la vulnerabilidad de sistemas electrónicos y el posible acceso de China a datos sensibles a través de Huawei.

Preocupaciones de seguridad en Washington

Washington basa su alerta en que Huawei está sujeta a leyes chinas que obligan a la empresa a colaborar con las autoridades y entregar cualquier información solicitada. EE.UU. teme además que la inteligencia compartida con España por otros aliados pueda terminar almacenada en los sistemas gestionados por Huawei.

Además, Washington considera contradictoria la postura española: mientras España, bajo presión de EE.UU. y la Unión Europea, ha excluido a Huawei del núcleo de sus redes 5G, ha permitido que la empresa gestione sistemas que almacenan datos altamente sensibles. Esta decisión es vista como una señal de que el Ejecutivo español está aplicando una política más permisiva hacia China.

Según ABC, EE.UU. comparte con España inteligencia clave para combatir el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico y las ciberamenazas, además de datos militares estratégicos sobre movimientos de fuerzas y operaciones conjuntas de la OTAN. Este flujo de información incluye desde inteligencia táctica para operaciones policiales (como localización de objetivos o seguimiento de comunicaciones) hasta material altamente clasificado para mandos militares y autoridades políticas, abarcando alertas tempranas y evaluaciones estratégicas. (Sputnik)