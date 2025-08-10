El jefe de la OTAN cree que Kiev debe contar con el derecho a decidir su futuro

Washington, 10 ago (Sputnik).- Kiev debe tener el derecho a determinar su propio futuro, incluida la posible membresía en la OTAN y el tamaño de sus Fuerzas Armadas, declaró este domingo el secretario general de la alianza, Mark Rutte.

«Necesitamos a Ucrania en la mesa. Se tratará de territorios. Se tratará, por supuesto, de garantías de seguridad, pero también de la absoluta necesidad de reconocer que Ucrania decide su propio futuro, que Ucrania debe ser una nación soberana, que decide su propio futuro geopolítico y que no tiene límites en cuanto al número de sus tropas», dijo Rutte en una entrevista con el canal de televisión ABC News comentando el tema de posible ingreso de Kiev en la OTAN.

A su juicio, tampoco debe haber «ningún límite» a la presencia de tropas de la OTAN en Europa del Este, incluidas Letonia, Estonia y Finlandia.

El jefe de la OTAN aseguró además a CBS News que el bloque continuará suministrando armas a Kiev.

Rutte cree que la próxima reunión de los líderes ruso y estadounidense en Alaska no traerá consigo un «acuerdo definitivo» sobre la solución del conflicto ucraniano.

El Kremlin y la Casa Blanca anunciaron anteriormente que los presidentes de Rusia y Estados Unidos se reunirán el 15 de agosto en el territorio de Alaska.

Según fuentes citadas por el periódico New York Times, Europa y Kiev demandan a EEUU garantías de seguridad como parte de un futuro acuerdo de paz en Ucrania, además de preservar la posibilidad de membresía ucraniana en la OTAN. (Sputnik)