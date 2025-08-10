El periodismo será suplantado por la IA, vaticina la jefa de Rossiya Segodnya

Sebastopol (Rusia), 10 ago (Sputnik).- Numerosas profesiones, incluido el periodismo, están abocadas a la desaparición con la llegada de la inteligencia artificial (IA), advirtió Margarita Simonián, la redactora jefa del grupo mediático Rossiya Segodnya (matriz de Sputnik) y del canal de televisión RT.

«La inteligencia artificial relegará a la mayoría de las profesiones, siendo la periodística una de las primeras. Ya estamos suprimiendo departamentos enteros, pues ya no hacen falta», dijo Simonián a esta agencia.

La jefa de Rossiya Segodnya agregó que ella misma no se considera una excepción.

«Muy pronto voy a sobrar como redactora jefa, porque la IA tomará decisiones más rápidas, precisas e informadas que cualquier persona. Me da pena decirlo, pero lamentablemente así será, ya lo veréis», declaró Simonián.

Un informe publicado en mayo de 2025 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) conjuntamente con el Instituto Nacional de Investigación de Polonia (NASK) señala que uno de cada cuatro empleos en el mundo está expuesto potencialmente a la IA generativas.

Los más expuestos, según este informe, son los empleos administrativos que se prestan a la automatización y ciertos trabajos cognitivos altamente digitalizados en sectores como los medios de comunicación, el software y las finanzas. (Sputnik)