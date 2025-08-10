«Es necesario aplastar a la Autoridad Palestina», declara ministro israelí

Tel Aviv, 10 Ago (Sputnik).- El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, declaró este domingo que es necesario «aplastar» a la «autoridad terrorista», en referencia a la Autoridad Palestina, la organización presidida por Mahmud Abbás.

«Esta debe ser la respuesta a las fantasías del terrorista Abu Mazen [el otro nombre por el que es conocido Abbás] sobre un ‘Estado palestino’: aplastar a la autoridad terrorista que él encabeza», escribió Ben Gvir en X.

Su declaración se produce luego de que el medio catarí Al-Araby Al-Jadeed reportara que Abbás está considerando declarar unilateralmente la creación de un Estado palestino en la próxima Asamblea de las Naciones Unidas en septiembre.

De acuerdo con el medio, el anuncio se basará en una declaración constitucional con la que se pretende definir las fronteras, sentar los cimientos del Estado y establecer una fecha para las elecciones del Consejo Nacional Palestino.

Anteriormente, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, expresó que reconocería a Palestina como un Estado también durante la Asamblea de la ONU de septiembre. A este anuncio se sumaron Canadá y Reino Unido que, aunque aclararon tener algunas condiciones, afirmaron estar comprometidos con alcanzar una paz duradera. Mientras tanto, algunos países europeos como Italia y Alemania se han mostrado opuestos a esta medida.

EE.UU. culpa a Macron

Por su parte, EE.UU. se ha mantenido firme como aliado de Israel, precisando que no es posible lograr un acuerdo de paz si se reconoce a Palestina. Así lo afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, quien culpó a Macron de perjudicar las conversaciones de paz con Hamás.

«Las conversaciones con Hamás se desmoronaron el día en que Macron tomó la decisión unilateral de reconocer el Estado palestino», declaró. En ese sentido, aseguró que esa decisión, sumada a la postura de otros países, que han dicho que reconocerán a Palestina si no hay un cese al fuego para septiembre, ha hecho «más difícil» conseguir un acuerdo de paz. (Sputnik)