Experto peruano llama a preservar imponente especie en Día Mundial del León

Lima, 10 ago (Xinhua) — La protección del león, especie considerada vulnerable a nivel global, requiere del compromiso y la conciencia de todos para su preservación, afirmó este domingo el jefe del Área de Manejo y Bienestar del Parque de las Leyendas de Perú, Carlos Párraga.

«Concientizar que la gente sepa, que la gente se fije un día en el león y que sepa que es una especie que se encuentra amenazada, y, por tanto, requiere nuestro apoyo para que siga existiendo», indicó el especialista a Xinhua, en el marco de la celebración del Día Mundial del León.

Párraga subrayó que esta conmemoración es aprovechada para acercar al público a este felino, permitir que lo observe de cerca y que comprenda su majestuosidad, así como algunas de las diferencias con los felinos nativos de esta nación sudamericana.

Añadió que, para la ocasión, el Parque de las Leyendas, ubicado en la ciudad de Lima, ha programado actividades especiales, incluyendo enriquecimientos ambientales que estimulan el comportamiento natural de los dos ejemplares con los que cuentan: Sultán y Chiclayanita.

El primero llegó en 2009, con dos años de edad, tras ser rescatado de un circo en el norte del país; creció y se adaptó al nuevo entorno, convirtiéndose en uno de los animales más visitados.

En tanto, Chiclayanita, nacida en 2016, fue la primera cría de león en nacer en cautiverio en el parque después de 20 años, hecho que generó gran expectativa y alegría entre el personal y los visitantes.

Sultán y Chiclayanita se han ganado el cariño del público debido a su carácter activo y sociable, agregó al respecto Párraga, quien aclaró que estos son visualizados a través de vidrios que ofrecen seguridad a los ciudadanos y reducen el ruido para los felinos.

«Sí, feliz, porque son carismáticos, siempre están acá pegados al vidrio, digamos, al visor; la gente los puede ver de cerca. Hay unos animales más inactivos, pero ellos no, siempre están en movimiento, se echan acá un rato, pero luego se cambian de lugar y están siempre atentos al movimiento y juegan entre ellos», detalló Párraga.

Ambos reciben un cuidado integral que incluye alimentación diaria, con entre 9 y 10 kilos de carne para el macho y cerca de 8 kilos para la hembra; y revisiones veterinarias anuales. En estos controles se les practican radiografías, ecografías y análisis de sangre, garantizando así su óptimo estado de salud, continuó.

El también zootecnista alertó que la reducción del hábitat natural del león es una de las principales amenazas para su supervivencia, pues la expansión de áreas agrícolas y ganaderas en la sabana africana ha limitado su territorio, lo que provoca conflictos con los pobladores, quienes muchas veces los cazan para proteger su ganado.

Se debe mencionar que a ello se suma la caza furtiva con fines comerciales ilegales; el cambio climático también impacta sus zonas de caza, reduciendo la disponibilidad de presas y forzando a estos animales a desplazarse a áreas menos seguras.

Por estas razones, Párraga reiteró su llamado a la población para involucrarse en la protección de esta especie emblemática, y que comprendan «que por más que sea una especie grande, imponente, es un animal que cada vez está quedando sin un hábitat donde vivir».