Familias de rehenes israelíes instan a huelga general por el plan de tomar ciudad de Gaza

Tel Aviv, 10 ago (Sputnik).- Grupos que representan a las familias de rehenes y soldados caídos en Israel lideran una campaña para una huelga general contra el plan del gobierno de intensificar la guerra y tomar el control de la ciudad de Gaza.

Las familias afirmaron en una rueda de prensa previa a la manifestación del sábado por la noche que anunciarían el llamamiento a la huelga general el domingo.

Dijeron que instarán a empresas privadas, organizaciones, sindicatos y ciudadanos a participar en la huelga, bajo el lema: «El silencio mata: el país se paraliza para salvar a los rehenes y a los soldados».

En las manifestaciones del sábado por la noche en diferentes ciudades israelíes miles de ciudadanos reclamaron el fin de la guerra y otros muchos llamaron a los soldados a desertar y no participar en la toma de Ciudad de Gaza que anunció el gobierno.

Medios israelíes citaron este domingo a la federación nacional de trabajadores Histadrut afirmando que «no se espera» una huelga en un futuro próximo, aunque su presidente, Arnon Bar-David, planea reunirse con representantes de las familias la próxima semana.

Los familiares de los rehenes israelíes retenidos en Gaza pidieron este domingo a las empresas de Israel que hagan huelga la próxima semana para presionar al gobierno a que revoque su decisión de tomar el control de la ciudad de Gaza. Video: APTN pic.twitter.com/sRhYxz4ixk — NMás (@nmas) August 10, 2025

Según se informa, la opción de una huelga apoyada por la federación sindical Histadrut está descartada después de que el tribunal laboral de Tel Aviv dictaminara el año pasado que una acción laboral destinada a presionar al gobierno para sellar un alto el fuego y un acuerdo de rehenes en Gaza tras el asesinato de seis captivos era ilegal porque era política y no estaba relacionada con los derechos de los trabajadores. (Sputnik)