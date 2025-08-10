Londres, 10 Ago (Sputnik).- Los países de la ‘coalición de voluntarios’ ya no planean enviar sus tropas a Ucrania, prefiriendo en cambio apoyar al complejo militar-industrial del país, informó The Sunday Times citando una fuente del Ministerio de Defensa del Reino Unido.

«Dado que nadie quiere enviar a sus soldados a morir en Ucrania», es importante garantizar la capacidad combativa del Ejército ucraniano, señaló el funcionario.

La publicación destaca que esto podría lograrse no solo mediante sistemas de defensa antiaérea o drones, sino también a través de la producción de misiles de largo alcance, para que Kiev no dependa de otros países en su uso.

En julio, Politico informó que Francia y el Reino Unido, líderes de la coalición, enfrentan tensiones en sus esfuerzos por coordinar posturas.

La publicación indicó que la búsqueda común entre ambas naciones «está avanzando sin una dirección clara», y señaló que esto se debe en parte a que Londres pone demasiado énfasis en las garantías de seguridad por parte de Washington, que aún no se han materializado.

La alianza había planteado la idea de desplegar fuerzas europeas de mantenimiento de la paz en suelo ucraniano tras la eventual finalización del conflicto. Sin embargo, tras las reuniones del grupo en abril, se informó que solo seis países expresaron su disposición a enviar tropas, entre ellos Francia, Reino Unido y los países bálticos.

Desde Rusia han advertido en repetidas ocasiones que la presencia de tropas de la OTAN en suelo ucraniano, en cualquier calidad, representa una amenaza y significaría una nueva escalada, por lo que Moscú no la aceptará bajo ninguna circunstancia.