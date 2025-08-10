Moscú, 11 ago (Sputnik).- La decisión de Moldavia de rechazar los suministros directos de gas de la corporación rusa Gazprom le ha costado más de 1.000 millones de euros al año, declaró el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi Shoigú.

«El rechazo del Gobierno ‘amarillo’ (el color empleado por el gobernante Partido de Acción y Solidaridad) ante los suministros directos de gas natural de Gazprom –aunque la república recibe el mismo gas ruso desde Europa– solo puede describirse como un tiro en el pie», señaló Shoigú en su artículo «Moldavia en una encrucijada» escrito para la agencia de noticias RIA Nóvosti.

Como resultado, Moldavia se ve obligada a comprar recursos energéticos en el mercado europeo «a precios inflados», con lo que «su presupuesto pierde más de 1.000 millones de euros al año».

El pasado 4 de agosto, la Agencia Nacional de Regulación de Energía de Moldavia (ANRE) revocó la licencia de suministro de gas natural de la empresa energética Moldovagaz.

En mayo, la ANRE designó a la empresa local Energocom como proveedora de gas del país en caso de que Moldovagaz incumpliera las condiciones necesarias para conservar su licencia, es decir, no completara el procedimiento de separación de su filial de transporte de gas, Moldovatransgaz, antes del 31 de julio de 2025.

Según el miembro del Parlamento moldavo del Bloque Electoral de Comunistas y Socialistas Bogdan Tirdea, tras la revocación de la licencia de Moldovagaz, ya no habrá gas barato en la república.

La compañía rusa Gazprom posee el 50% de las acciones de Moldovagaz, mientras el Gobierno moldavo controla el 35,33% de la compañía. Los requisitos para la separación de las actividades de gas se introdujeron como parte de la liberalización del mercado energético acorde a los estándares europeos.

A finales de diciembre pasado, Gazprom advirtió que a partir del 1 de enero dejaría de suministrar gas a Moldavia debido a una acumulación una deuda de 709 millones de dólares, que Chisinau se niega a amortizar, aceptando pagar solo 8,6 millones.

Las entregas de gas ruso cesaron el 1 de enero por la negativa de Ucrania a prorrogar el acuerdo sobre el tránsito de gas ruso a Europa por territorio ucraniano. La Central Hidroeléctrica Moldava, situada en el territorio de Transnistria, comenzó a generar energía usando carbón.

La propia Transnistria, desde el 3 de enero, comenzó a usar el método de rotación de apagones.

Mientras Chisinau recibe recursos energéticos de los países europeos, lo que solo afecta al crecimiento de las tarifas para la población, Tiraspol sufre un bloqueo total del suministro de gas. (Sputnik)