Moscú rechaza declaraciones de Tokio sobre «ocupación ilegal» de las islas Kuriles

Moscú, 10 ago (Sputnik).- Las recientes declaraciones del Ministerio de Exteriores japonés sobre la supuesta «ocupación ilegal» de las islas Kuriles del Sur por parte de Rusia son inaceptables y cínicas, declaró este domingo la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

El 8 de agosto, el ministro de Exteriores japonés, Takeshi Iwaya, abordó en una rueda de prensa la «ilegalidad» del ingreso de la antigua URSS en combates contra Japón el 9 de agosto de 1945 y la «ocupación ilegal» de las islas Kuriles del Sur.

«Las declaraciones mencionadas del canciller japonés son categóricamente inaceptables y suenan como muy cínicas en vísperas del 80 aniversario de la Victoria sobre el Japón militarista y del fin de la Segunda Guerra Mundial, que el mundo progresista celebra el 3 de septiembre», señala el comentario de Zajárova publicado en el sitio web del ente.

La retórica, afirmó, es «incapaz de cambiar la realidad objetiva: las islas Kuriles del Sur pasaron a la URSS –de la que la Federación de Rusia es el Estado sucesor– de forma legítima», consagrada en los acuerdos de posguerra y la Carta de la ONU.

A juicio de la vocera, el deseo de Tokio de utilizar «las falsas interpretaciones» de los sucesos muestran claramente «el núcleo revanchista de la política japonesa moderna» y su intento de encubrir o silenciar los crímenes cometidos por los militares japoneses como «parte de su bárbara campaña expansionista en el este de Asia en la primera mitad del siglo XX».

Japón, subrayó, hoy es el único país en el mundo que se niega a reconocer los resultados del acuerdo de posguerra.

Asimismo la diplomática instó a Tokio a que «reconozca plenamente su responsabilidad por la agresión desatada en Asia en los años entre 1930 y 1940 y a que ofrezca disculpas sinceras por el sufrimiento causado a sus pueblos».

Durante décadas, Tokio ha condicionado la firma del tratado de paz con Rusia, asunto pendiente desde 1945, a la recuperación de las islas Iturup, Kunashir, Shikotan y Habomai, que son los «territorios del norte» para los japoneses.

Japón se escuda en el Tratado Bilateral de Comercio y Fronteras que firmó con Rusia el 7 de febrero de 1855.

Moscú, a su vez, subraya que esos territorios fueron traspasados a la Unión Soviética por acuerdos internacionales al término de la Segunda Guerra Mundial y que Rusia asumió la soberanía de dichos territorios como sucesora legal de la URSS.

El 21 de marzo de 2022, Rusia anunció que se niega a continuar las negociaciones del tratado de paz con Japón y el diálogo sobre actividades económicas conjuntas en las Kuriles del Sur por lo que calificó como «posición hostil» de la otra parte con respecto al conflicto de Ucrania. (Sputnik)