Netanyahu promete seguir adelante con plan de ocupación de Ciudad de Gaza

Jerusalén, 10 ago (Xinhua) — El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo hoy domingo que está decidido a poner en marcha el plan recientemente aprobado para ocupar la Ciudad de Gaza, el cual fue condenado a nivel internacional.

Israel «no tiene más opción que terminar el trabajo y completar la derrota de Hamas», dijo Netanyahu en una conferencia de prensa para medios extranjeros en Jerusalén.

«Nuestro objetivo no es ocupar Gaza, nuestro objetivo es liberar Gaza», dijo.

Netanyahu indicó que incluso si Hamas es «derrotado por completo», el plan de posguerra de Israel incluye mantener el control de la seguridad en el enclave y el control total del territorio entre Gaza e Israel, en donde se establecerá una «zona de seguridad».

La vida cotidiana en Gaza, dijo Netanyahu, será gestionada por una «administración civil» bajo una entidad internacional que no sea ni Israel ni la Autoridad Palestina reconocida a nivel internacional.

Netanyahu también denunció lo que describió como una «campaña global de mentiras», mientras el plan es condenado cada vez más a nivel mundial, así como dentro de Israel. También negó que Israel esté matando de hambre deliberadamente a los palestinos, a pesar de la evidencia de fotografías, videos, periodistas locales, doctores internacionales que han estado en Gaza, expertos de Naciones Unidas y grupos de los derechos humanos.

Hoy al menos cinco personas más murieron de hambre y desnutrición, indicaron las autoridades de salud en Gaza.

El número de muertos por los ataques israelíes desde el 7 de octubre de 2023 asciende a al menos 61.430, añadieron las autoridades.