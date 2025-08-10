Partido Pueblo Soberano confirma candidata a Laura Fernández

San José, 10 ago (Prensa Latina) La Asamblea Nacional del Partido Pueblo Soberano (PPSO) confirmó hoy a Laura Fernández como su candidata a la Presidencia del país para las elecciones de 2026.

La presentación ante los asambleístas estuvo a cargo de la diputada Pilar Cisneros, junto a Fernández una de las más fervientes defensoras de la línea oficialista representada por esa formación política, publicó la organización política en redes sociales.

«Fernández tiene todo mi apoyo, es una mujer valiente y con el liderazgo que la Patria necesita», declaró la legisladora y periodista aliada del continuismo de la política del gobierno del presidente Rodrigo Chaves.

La flamante candidata, quien fue ministra de la Presidencia y también de la cartera de Planificación Nacional y Política Económica del actual gobierno, afirmó estar muy agradecida por el nombramiento y la ratificación al cargo por el PPSO.

«Gracias a Dios y a los asambleístas por el privilegio que me conceden de continuar sirviéndole a la Patria y a mi Pueblo», declaró la aspirante electoral y anunció que rehusaría a una parte de la deuda política que le corresponda al partido.

«La primera decisión que tomó como candidata -subrayó- es renunciar públicamente al menos al 25 por ciento de la deuda política del PPSO que nos llegue a tocar», expresó.

El encuentro de la asamblea ratificó, además, a Francisco Gamboa y a Douglas Soto, como aspirantes a las vicepresidencias primera y segunda, respectivamente, de dicha organización.

Fernández formalizó el 28 de julio su inscripción como precandidata al cargo por el PPSO para las elecciones de 2026.

La exministra de la Presidencia fue la única candidata inscrita para optar por la candidatura del PPSO, por esa agrupación, así es que solo faltaba el citado requisito formal de ratificación d la Asamblea Nacional del Partido.

La precandidata recibió durante la presentación el respaldo de las alcaldesas de San Ramón, María Gabriela Jiménez, y de Limón, Ana Matarrita McCalla, así como de la exministra de Educación, Anna Katharina Müller.

Fernández es una de las figuras allegadas al presidente Rodrigo Chaves consideradas como fuertes candidatas para liderar el continuismo de la política oficial del jefe de Estado.

El PPSO fue oficializado como el representante de esa tendencia el 12 de julio por la diputada Pilar Cisneros, durante un acto en el capitalino hotel Delta Marriott Aurola, divulgado mediante un video circulado entre los medios.

«Nuestra ruta es que ganemos en primera vuelta y saquemos adelante a nuestros diputados, para que no nos pase lo que hemos vivido», declaró la diputada y también aliada del presidente.