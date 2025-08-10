Presidente de Sudán del Sur y jefe de Defensa ugandés mantienen conversaciones sobre seguridad

Kampala, 10 ago (Xinhua) — El presidente sursudanés, Salva Kiir, y el jefe ugandés de las Fuerzas de Defensa, Muhoozi Kainerugaba, han sostenido conversaciones para reforzar la estabilidad regional.

El Ejército ugandés dijo mediante un comunicado emitido en Kampala a última hora del sábado que, durante una reunión celebrada ese mismo día en Juba, capital sursudanesa, Kiir elogió a Uganda por su rol para mantener la paz en Sudán del Sur.

Uganda tiene sus tropas desplegadas en Sudán del Sur a petición del Gobierno sursudanés tras enfrentamientos entre fuerzas rebeldes y tropas gubernamentales.

Kainerugaba declaró que Uganda seguirá cultivando lazos robustos con Sudán del Sur.

Tras reunirse con Kiir, Kainerugaba visitó los cuarteles generales tácticos de la Operación Mlinzi Wa Kimya, que en swahili significa «guardián silencioso», donde interactuó con tropas y mandos a cargo de la misión.

Estos compromisos enfatizan la asociación militar y de seguridad más profunda cada vez entre Kampala y Juba, según el comunicado.

La reunión se produjo después de que al menos cuatro soldados fueran asesinados a finales del pasado mes durante choques entre tropas ugandesas y sursudanesas en una zona fronteriza disputada. Ambos países vecinos de África Oriental tienen todavía que resolver la disputa territorial en los distritos ugandeses de Yumbe y Moyo, que limitan con el área de Kajo-Keji en Sudán del Sur.

Uganda y Sudán del Sur establecieron un comité de trabajo para solucionar las tensiones actuales en el área fronteriza, que han provocado confrontaciones entre ambos ejércitos, desencadenando ocasionalmente preocupaciones diplomáticas.