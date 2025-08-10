Renovación democrática

He leído a más no poder, todo acerca de los cambios en la política y la población costarricense.

La segunda llegada de Óscar Arias al poder, en 2006, fue el principio del final del PLN. No me propongo analizar persona por persona, pero sí los cambios grosso modo de la política económica costarricense y la reacción de la población como un todo. Hasta ese momento, el comportamiento de la masa votante era PLN PUSC PAC Y Comunistas; era hegemónica como un todo, aunque había comenzado a causar un efecto “despertar”, muestra de ella fue la segunda ronda de Abel Pacheco quien peleado con los líderes históricos del PUSC: Calderón Fournier y Rodríguez Echeverría, logró la impensable, logró la presidencia, no sé si por méritos propios o un efecto televisivo, recordemos que fue un popular comentarista de la televisión costarricense. No tengo duda de que Abel era un hombre con un interesante desarrollo intelectual, muy bien informado en todos los campos.

Esos cambios lograron que la población mayoritariamente se “destetara” del partidismo tradicional, surgieron muchos mini partidos, muchos candidatos, eso llevó a la presidencia a dos perfectos desconocidos: LGS y Carlos Alvarado, luego vendría el golpe de gracia: Rodrigo Chaves, muy bien orquestado por una popular periodista (Pilar Cisneros), lo sacó del vacío existencial y esa masa que siente con o sin razón, un odio enfermizo hacia la triada PLN/PUSC/PAC: nos volvimos fanáticos del señor Chaves. Sucedió como cuando familias enteras se largan de la Iglesia Católica y se van a Iglesias protestantes: odian a la Virgen María como símbolo de guerra acérrima y se aferran a “sola escriptura”, aquí ha sido “el juagar”

Después de ese salto, razonar por principios es imposible, utilizan la táctica de los revolucionarios franceses: odia a tu enemigo que es todo el que piensa diferente. Yo no había visto tanta violencia fanática como la que Pilar Cisneros Gallo logró despertar en el alma huidiza de los costarricenses, no sé si adrede o como reacción secundaria.

Esto nos ha llevado hasta el hoy que vivimos, donde se perfila una continuidad con doña Laura Fernández, una mujer preparada y bonita, que sin duda se atraerá gran cantidad de nuevos seguidores y seguidoras.

He reflexionado mucho y creo que Costa Rica está logrando enderezar la barca, alejándose de los políticos de siempre, los que durante los últimos cincuenta años se dedicaron a destruir los logros del grupo de estudios para los problemas nacionales.

La democracia no ha muerto ni va a morir, la democracia es el pueblo eligiendo lo que quiere, no lo que le pongan encima, aquí solamente vale que cada costarricense elija votar por alguien para que no berreen después. Es hora de mostrar valentía y abandonar la comodidad del abstencionismo electoral, caso contrario no criticar lo que venga.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes, es Médico.